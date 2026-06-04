厚みは1.5cm以下 出力も最大65W 安くてパワフルなニトリの薄型USB充電器

新製品

2026/06/04 08:00

　ニトリは5月下旬、小型でハイパワーのUSB充電器「PD対応65W 薄型USBチャージャー」を一部のニトリ店舗とニトリネットで発売した。カラーはホワイト、グレー、モカの3色で、価格は2990円。

ニトリ ハイパワーなUSB充電器を発売

壁沿いでも使えるスリム設計 コンセントもたためる

　新製品は、スリム設計ながらハイパワーを実現したUSB充電器。厚みは14.6mmで、重さも約83gと軽量だ。コンセントに直接挿しても出っ張らず、壁沿いにすっきりと収まるため場所を気にせず使える。
 
PD対応 65W 薄型USBチャージャー
 
壁沿いでも収まるスリム設計

　出力は最大65Wとなっており、スマートフォンから、電力を多く消費するノートPCまで、これ1台で急速充電が可能だ。ポートはUSB-CとUSB-Aの2ポートを搭載。2台同時充電にも対応する。

　プラグ部分はスイング式を採用。使用しないときは折りたためるので、バッグへの収納も簡単だ。
 
プラグ部分はスイング式


　このほか、ニトリでは小型のUSB充電器4モデルを発売している。
 
PD対応 30W USBチャージャー
RH-PD30W（1990円）
 
PD対応 20W USBチャージャー
RH-PD20W（999円）
 
4口USB-Aチャージャー
RH-17W（999円）
 
シンプル1口USB-Aチャージャー
RH-15W（599円）
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