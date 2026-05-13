充電状況を「見える化」、高出力モデルの電力ディスプレー付きAC充電器

電力ディスプレー付きAC充電器

充電状況がひと目で分かる

充電中の電力をリアルタイムに表示

選べる2タイプ

手のひらに収まるコンパクト設計

エレコムは、充電電力をリアルタイムで確認できる電力ディスプレー付きAC充電器を5月12日に発売した。接続した機器の充電状況を数値で可視化できるのが特徴で、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に対応する。日常的な充電を安心・快適にする新しいアプローチとして注目を集めそうだ。新製品は、充電中の電力（W数）をリアルタイムに表示。接続した機器がどの程度の電力で充電されているかを数値で確認できるため、「ちゃんと充電できているのか分からない」というストレスを解消する。さらに、バッテリーが満充電に近づくにつれて表示される電力が徐々に小さくなるため、充電完了のタイミングも直感的に把握できるという。ラインアップは、用途に応じて選べる2タイプ。30Wモデル（実勢価格は3280円）は、スマートフォンやタブレット端末の充電に最適で対応機種であればMacBook AirなどのノートPCも充電が可能。45Wモデル（同3780円）は、さらに高出力でノートPCを含めた幅広い機器に対応する。重さは約68～69gと軽量で、手のひらに収まるコンパクト設計。電源プラグは折りたたみ式で、出張や旅行時にもかさばらず持ち運びしやすいのもポイントだ。高速充電規格のUSB Power DeliveryやPPSに対応。接続機器に応じて最適な電力を供給する。さらに、GaN（窒化ガリウム）採用で高出力と小型化を両立、温度監視機能「Thermal Protection」、PSE認証取得済みといった機能も搭載している。これによって、高性能と安全性の両立を実現した。45WモデルではNintendo Switchシリーズの充電にも対応するなど、多様な機器に対応。スマートフォンだけでなく、ノートPCやゲーム機まで1台でカバーできる汎用性の高さも魅力だ。新製品は、「充電＝見えないもの」という常識を覆す。複数の機器を使い分けるビジネスパーソンやガジェットユーザーにとって、充電状況を直感的に把握できるメリットは大きいといえそうだ。