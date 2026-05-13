飛行機持ち込みもOK コンセントが付いた大容量モバイルバッテリー サンワサプライから

コンセントついたモバイルバッテリー

最大65W給電に対応 USB Type-Cポートでスマホの充電も可能

700-BTL061

PCや小型家電の充電に

スマホやタブレットも充電可能

ポートは全部で3つ

デジタル表示のインジケーター

持ち運びも可能なサイズ感

サンワサプライは5月11日、AC最大65W出力とUSB PD30W急速充電に対応した薄型・大容量モバイルバッテリー「700-BTL061」を発売した。公式オンラインストア価格は1万3800円。新製品はコンセント感覚で使えるAC出力搭載ポートを備えた大容量モバイルバッテリー。最大65Wまでの給電に対応し、ノートPCや小型家電など、コンセントで使用する機器も外出先で使用可能となる。容量は13200mAhで、USB Type-Cケーブルが付属する。USB Type-CポートはUSB Power Delivery規格で、最大30Wの急速充電に対応。スマートフォンやタブレットを短時間で充電できる。また、厚みは2.7cmと従来モデルから20％の薄型化を実現。バッグやリュックの隙間にもすっきり収納できる。アルミボディーを採用し、重量は534gだ。飛行機への機内持ち込みも可能で、国内旅行や海外出張、長距離移動でも安心して携帯できる仕様となっている。