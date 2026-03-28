断線しても内蔵ケーブルが取り替え可能 安全・薄型 CIOのMagSafe対応モバイルバッテリー

MagSafeでも高出力なモバイルバッテリー

発熱をコントロールするから安心 Qi2.2規格 ワイヤレス充電出力は最大25W

SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K

ワイヤレス充電の出力は最大25W

iPhoneにちょうど収まるサイズ感で厚さは14mm

内蔵ケーブルが着脱可能

CIOは3月27日から、Qi2.2ワイヤレス充電と脱着式USB-Cケーブルを搭載した5000mAhモバイルバッテリー「SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K」を一部家電量販店、Amazon.co.jp、楽天市場のCIO公式オンラインストアなどで予約販売している。希望小売価格は7130円。一般販売は3月31日から。カラーはブラックのみだが、ホワイトも後日販売する。新製品は、発火原因となる電解液を抑えた半固体系バッテリーセルや、本体の温度を常に監視し、高負荷時には自動で電力を調整することで、発熱をコントロールできる機能を備えた、安全性に配慮したモバイルバッテリー。本体サイズは約100×70×14mm、重量は約151gで、容量は5000mAhだ。MagSafe対応スマートフォンで利用可能なワイヤレス充電に対応し、Qi2.2規格により、出力は最大25Wを発揮する。内蔵USB-Cケーブルを使用した有線充電では、最大20W出力となる。ケーブル長は約21cmで、着脱式になっているので、万が一の断線でも交換が可能となっている。なお、CIOでは、旧モデル「SMARTCOBY Ex01 SLIM Qi2 ＆ Cable」の一部製造ロットで、バッテリーセルの不備による発火の事象が発生。これを受け、自主回収を実施中だ。対象ロットの製品の回収協力を呼び掛けており、今回の新製品との交換も可能となっている。さらに、自主回収の対象外でも交換対象とのこと。