26年2月に売れた半固体・準個体電池モバイルバッテリーTOP10、CIOが初めて首位獲得

SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K シルバー

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年2月の月次集計データによると、半固体・準個体電池モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K シルバーCIO-MB20W1C-SSA5K-S2W15-SL（CIO）2位 準固体電池採用 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー ブラックOWL-LPB10025MG-BK（オウルテック）3位 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K ブラックCIO-MB20W1C-SSA5K-S2W15-BK（CIO）4位 準固体電池採用 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー ホワイトOWL-LPB10025MG-WH（オウルテック）5位 準固体モバイルバッテリー 10000mAh BKNo.8004（大橋産業）6位 PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ブラックMPC-CSSB10000BK（マクセル）7位 PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ホワイトMPC-CSSB5000WH（マクセル）8位 HIDISC 長寿命+超安全 準固体電池モバイルバッテリーHD4-SSMBTC30W10DSBK（磁気研究所）9位 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ホワイトMPC-CSSB10000WH（マクセル）10位 HAMAKEN WORKS SSPB(準固体電池モバイルバッテリー) 10000mAh ホワイトHW-SSPB100WHF（浜田電機）従来のモバイルバッテリーよりも発火リスクが低く、安全性の高い半固体・準個体モバイルバッテリーの市場が立ち上がり始めている。モバイルバッテリー市場全体における半固体・準個体製品の構成比は25年12月に初めて1％を超え、26年2月時点で1.4％まで増加している。今後はエレコムなど大手メーカーの参入により、さらに拡大していくことが予想される。26年2月の半固体・準個体電池モバイルバッテリー売れ筋ランキングは、CIOの「SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K シルバー（CIO-MB20W1C-SSA5K-S2W15-SL）」だった。オウルテックの「準固体電池採用 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー ブラック（OWL-LPB10025MG-BK）」を逆転し、初めての1位を獲得した。CIOとオウルテックはそれぞれ2製品がランクインしており、首位争いを繰り広げている。TOP10内に最も多くの製品をランクインさせたのはマクセルだった。6位の「PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ブラック（MPC-CSSB10000BK）」を筆頭に、計3製品がTOP10内に登場した。