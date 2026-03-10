釘を刺しても大丈夫 発火リスク低減したモバイルバッテリー MOTTERUから登場

MOTTERU 準固体電池採用の

モバイルバッテリーを発売

釘刺し試験を通過 安全に使えて長寿命なのも魅力

MOT-MBSS10002

釘刺し試験で発煙・発火しないことを確認済み

ストラップケーブル

残量確認に便利なインジケーター

MOTTERUは3月6日、一般的なリチウムイオンポリマー電池よりも安全性を高めた、準固体電池を採用した10000mAhモバイルバッテリー「MOT-MBSS10002」を公式ストアで発売した。Amazonへの展開は3月中旬を予定している。内部のバッテリーセルに採用されている準固体電池は、発火リスクを大幅に低減しており、同社の釘刺し試験で発煙・発火しないことを確認済み。カバンの中で万が一衝撃が加わっても、発火することがない。また、安全に使用できるよう、各種保護システムも搭載している。繰り返し使用できる回数は2000回。また、-20℃～60℃の環境に対応するなど、夏や冬でも安心して使用できる。製品は、10000mAhの大容量で、PD30W入出力対応。USB-CとUSB-Aの二つのポートを搭載している。カラーは、スモーキーブラック、アーモンドミルクの2種類。付属ケーブルはストラップケーブルになっているほか、バッテリー残量は側面のインジケーターから確認可能。専用ポーチも付属する。重さは約208gで、サイズは約69×19×120mm。