最大風速15m／sの新型ハンディファンで猛暑対策が変わる、ドンキの「爆風ターボファン」

爆風ターボファン

風量に特化した人気シリーズ「ド風量」とは

ド風量シリーズ

最大15m／sと2倍以上の強風

「ジェットサイクロンファン」をリニューアル

ドン・キホーテ（ドンキ）は、プライベートブランド「情熱価格」で風量に特化した家電シリーズ「ド風量」の新製品を発表した。注目はドローン技術を応用したハンディファン「爆風ターボファン」で、5月15日から順次販売する。シリーズは累計売り上げが約13億円を突破する人気製品群で、猛暑対策家電として年々支持を拡大している。ド風量シリーズは、サーキュレーターや冷風扇など、「とにかく強い風」を追求した夏向け家電シリーズ。エアコンと併用することで体感温度を下げる補助家電としても活用できる。最近は猛暑の常態化によって、即効性のある冷却アイテムへの需要が高まっており、このシリーズの存在感は年々強まっている。爆風ターボファンは、ドローンで使用される羽根とモーターを小型化して搭載したハンディファン。従来は風速が約5～7m／sだったのに対し、最大15m／sと2倍以上の強風を実現している。まさに爆風と呼べるレベルの送風性能を誇る。さらに、100段階の風量調整やデジタル表示機能も搭載し、使い勝手も向上している。強力な風だけでなく、安全性への配慮も強化されている。バッテリーには「リン酸鉄」を採用し、発火のリスクを抑制。加えて、充電回数は従来のリチウムイオン電池と比べて約2倍となる約1000回とされ、長く使える点も特徴だ。猛暑シーズンに向け、安心して使える。このほか、既存の「ジェットサイクロンファン」をリニューアル。風速を12m／sに強化したことに加え、上下の風向調整に対応し、室内干しや空気循環にも使いやすくなった。さらに、卓上ファンやサーキュレーターなど、合計10製品がラインアップされており、用途や設置環境に応じて選べる。夏の高温化によって、従来の「涼しさ」ではなく「即効で冷やす強風」へのニーズが高まっている。次の夏を乗り切るカギとして、ド風量シリーズが新たなスタンダードになる可能性を秘めている。