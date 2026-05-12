テレビもタブレットも不要？ 家中どこでも使える32型4Kの持ち運べるスマートモニター「MegaPad A32Q7S」

MegaPad A32Q7S

家中どこでも使える移動シアター

自由に移動できる

最大約5時間の連続使用が可能

利用シーンが広がる

タッチ操作にも対応

KTC科技日本は、家中どこでも使える32型4Kの移動式スマートモニター「MegaPad A32Q7S」を発表した。Android搭載でコードレス設計、キャスター付きスタンドを採用し、「持ち運べる大画面」という新しい使い方を提案。従来のテレビやタブレット端末では難しかった「場所に縛られない映像体験」を実現する。MegaPad A32Q7Sは、自由に移動できる点が特徴。キャスター付きスタンドによって、リビング、寝室、キッチン、さらにはベランダまで簡単に移動できる。バッテリーも内蔵しており、コードレスで最大約5時間の連続使用が可能。電源の場所を気にせず、自宅のどこでも大画面を楽しめる。動画視聴だけでなく、料理中のレシピ確認や寝室での映画鑑賞など、生活シーンに応じた使い分けができる。HDMIケーブル1本で、Nintendo Switchやプレイステーション5と接続できるのも強み。32インチの4K大画面によって、ゲームの映像は精細で迫力ある体験へと進化する。特にパーティゲームや分割画面プレイでは、画面が大きいことで視認性が向上し、遊びやすさも高まる。また、持ち運び可能なため、友人宅でのゲームパーティにも活用できるなど、利用シーンが広がる。Android 13を搭載し、Google Playを通じて多彩なアプリの利用が可能。YouTubeやNetflixの動画視聴はもちろん、Zoomなどのオンライン会議にも対応する。さらに、オクタコアCPUや8GBメモリーを搭載しているため、アプリの動作も快適。タッチ操作にも対応し、まるで大型タブレットのように使える点も特徴だ。カメラやスピーカーも備えており、テレワークやオンライン学習にも活躍する。Wi-FiやBluetoothに対応し、スマートフォンやPCとのワイヤレス接続も可能。画面ミラーリング機能により、写真や動画を手軽に大画面で共有できる。USBポートも搭載し、外付けストレージからの動画再生などにも対応。接続ハブとしても活用できる。なお、通常価格は10万9800円だが、期間限定の価格で13％オフの9万5980円、さらに5％オフの追加クーポンコードで最終価格が9万1181円になるキャンペーンも実施している。