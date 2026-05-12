再配達ゼロへ、デザインも機能も両立した宅配ボックス新モデル

宅配ボックス「LIVBOX」シリーズに、

門柱一体型を採用した新モデル2タイプが登場

シンプル派もデザイン派も選べる2タイプ

A4サイズのレターパックを受け取れるポスト一体型を採用

宅配ボックス内の荷物は、背面のドアから取り出しが可能

荷物の有無がわかりやすいスリット窓も用意

ウエイトベース付きで転倒や盗難を防げる

より徹底した転倒や盗難の防止が可能な

アンカーボルトも付属

暗証番号の漏えいを防げるゼロリターン錠を採用

脚付きで底からの浸水も防げる

門柱ポスト一体型宅配ボックス

門柱ポスト一体型格子デザイン宅配ボックス

タンスのゲンは5月11日に、宅配ボックス「LIVBOX（リブボックス）」シリーズの新モデルとして、すっきり置ける「門柱ポスト一体型宅配ボックス」と、より住まいの顔として引き立つ「門柱ポスト一体型格子デザイン宅配ボックス」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。「門柱ポスト一体型宅配ボックス」「門柱ポスト一体型格子デザイン宅配ボックス」ともに、ポスト、宅配ボックス、表札、インターフォン（後付け）までを集約できる門柱一体型デザインを採用し、玄関まわりをすっきり整えて、住まいの外観に調和した「理想の玄関の顔」を実現する。大きい宅配物を宅配ボックスから、小さな郵便物などをポストから受け取れる「ポスト一体型」を採用している。ポストはA4サイズのレターパックを受け取り可能で、宅配ボックスとポストを合わせれば約101Lを収納できる。背面にはドアを備えているため、正面に回ることなく玄関側からスムーズに荷物を取り出せる。宅配ボックスとポストには、それぞれスリット窓が設けられているので、荷物の有無がひと目でわかる。あわせて、レンガブロックや水を入れたペットボトルを入れることで、転倒や盗難を防げるウエイトベース付きの置き型設計のため外構工事の必要がなく、引越しや後から場所を変えたくなった場合でも、移動が容易となっている。また、地面にしっかりと打ち付けて固定できるアンカーボルトが付属しているので、より徹底した転倒や盗難の防止も可能になる。さらに、設定した暗証番号で鍵を開けると自動で数字が0に戻る、ゼロリターン錠を採用することによって、暗証番号の漏えいを防げるよう配慮されている。なお、暗証番号は後から変えられるほか、万が一暗証番号を忘れてしまった場合に備えた、非常用のキーも付属する。そのほか、扉の内側に段差を設けることで隙間から雨水やほこりが入りにくく、脚付きなので雨の日でも底からの浸水を防げる。また、防塵・防サビ仕様のため劣化しにくく、長くきれいな状態を保てる。「門柱ポスト一体型宅配ボックス」は、すっきり置けるタイプで、玄関まわりの雰囲気にも自然になじんで、上質で美しい空間を演出する。カラーは、ブラウン×ブラック、モルタルグレー×ブラックの2色。価格は3万4999円。「門柱ポスト一体型格子デザイン宅配ボックス」は、より「玄関の顔」としての雰囲気を引き立てる格子デザインなので、「門柱の雰囲気を楽しみたい」という人に適している。また、縦格子によって外からの視線が遮られるため、防犯面でも役立つ。カラーは、ブラウン×ブラック、モルタルグレー×ブラックの2色。価格は3万9999円。