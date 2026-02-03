おしゃれな宅配ボックス「LIVBOX」がタンスのゲンから、ポスト一体型で不在時も安心

「木目を活かしたレトロなデザイン」（左）と

タンスのゲンは1月28日に、暮らしの風景に溶け込むレジデンシャル宅配ボックスシリーズ「LIVBOX（リブボックス）」の新製品として、意匠性にこだわった「木目を活かしたレトロなデザイン」の宅配ボックスと、「上品さが際立つエレガントなデザイン」の宅配ボックスを、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。「木目を活かしたレトロなデザイン」の宅配ボックスは、可愛らしいアイアン装飾と木目調の扉を備えた、どこか懐かしさを感じるカントリー調のレトロデザインを採用している。玄関に置くだけで、温かみのある優しい雰囲気を演出してくれる。木の温もりを感じるナチュラルな玄関ドアや、アイアン装飾をあしらったクラシックな木製ドアといった、カントリー調の雰囲気を持つ玄関ドアと相性がよい。前扉には、中の様子がひと目でわかる小窓を備えており、扉を開けることなく荷物の有無を確認できる。価格は2万6999円。「上品さが際立つエレガントなデザイン」の宅配ボックスは、幾何学模様の前扉と上品なゴールドの取っ手が印象的な、玄関を華やかに彩るデザインを採用する。玄関先に洗練されたアクセントを添えることによって、住まいの外観をより上品に引き立ててくれる。あわせて、独自の押し込み式投函構造を採用し、複数の荷物を受け入れられるほか、高さのある荷物にも対応するなど、使い勝手のよさも兼ね備える。カラーは、ブラック、ベージュの2色。価格は2万3999円。「木目を活かしたレトロなデザイン」の宅配ボックス、「上品さが際立つエレガントなデザイン」の宅配ボックスともに、レンガブロックや水を入れたペットボトルなどを重りとして入れるだけで、安定性を高められるウエイトベースを用意している。ワイヤーや固定アンカーの取り付けが難しい場所でも、重りを入れることで盗難・転倒対策が可能になる。さらに、背面に通してドアや柱に固定できるワイヤーと、地面にしっかり固定可能なアンカーボルトも付属し、設置環境に合わせて固定方法を選べる。宅配物だけでなく、郵便物も受け取れる「ポスト一体型」で、A4サイズの郵便物から宅配物までしっかり収納できる。扉の内側に段差を設けることによって、隙間から雨水が入りにくい防水構造を採用するほか、脚付き仕様で地面からの浸水リスクを低減し、荷物の安全な保管を可能にした。雨の日でも安心して設置できる、玄関まわりに配慮した設計となっている。