玄関に映える！ 荷物の有無が一目で分かる「スリット窓付き宅配ボックス」がタンスのゲンから

タンスのゲンは、宅配ボックスシリーズ「LIVBOX（リブボックス）」に、新たにスリット窓が特徴的なデザインの宅配ボックス4種を発売した。スリット窓を設けることで、スタイリッシュ、かつ玄関デザインに合わせて選べる豊富なバリエーションを用意している。LIVBOXは、「Living（生活）＋Box」を組み合わせた名称で、暮らしに馴染む宅配ボックスをコンセプトにした、タンスのゲンの宅配ボックスシリーズの総称。タンスのゲンは、EC事業を通じて日本の物流課題の解決に貢献するため、20年9月から宅配ボックスの開発・販売を開始した。これまでに、ポスト一体型や大容量タイプ、木目調タイプ、押し込み式タイプなど、多彩なラインアップをそろえるLIVBOXシリーズから、今回新たに4種類のスリット窓付きモデルが登場した。新製品は、玄関ドアのデザインに合わせて設置することができ、外観を損なわずスタイリッシュでおしゃれな印象を与えることができる。また、「スリット窓」から荷物の有無を簡単に確認ができるようになった。外出時や帰宅時など宅配ボックスの前を通った時に目視で中身をさっとチェックできるので、定期便などの荷物の取り忘れを防ぐことができる。すりガラス調の窓になっており、中に入っている荷物がはっきりと見えることはないため、プライバシーの面でも安心して使うことが可能。大きな荷物や高さのある荷物を複数受け取ることができる押し込み式。従来の複数投函できる宅配ボックスは、受け口が小さいため大きな荷物や高さのある荷物は入れることができなかったが、押し込み式の宅配ボックスでは大きな荷物も複数投函できる。容量の範囲内で複数の荷物を受け取ることができるので、留守が多い人やネットショッピングを頻繁に行う人にもおすすめのアイテムとなっている。また、受け口の板の部分は押し込む方向とは反対方向へ開くことができないため、盗難防止にもつながる。セキュリティ面でも安心の機能が付いている。ポスト一体型宅配ボックス、大容量宅配ボックスには設定した暗証番号で鍵を開けると自動で数字が0に戻るゼロリターン錠がついているため、暗証番号の漏えいを防ぐことができる。シンプルデザインの宅配ボックスには押すだけで鍵を閉めることができるプッシュキーがついている。施錠を簡単に行うことができるため、宅配業者の人が使いやすい設計になっており、安全に使用することができる。さらに脚付きなので、雨の日でも底からの浸水を防ぐことが可能。大切な荷物を雨水から守ることができる。また、扉の内側にも段差がついているため、隙間から雨水やほこりが入りにくい構造になっており、劣化しにくい防サビ・防塵仕様のため長くキレイに使うことができる。各モデルの特徴として、「スリット窓付きポスト一体型宅配ボックス」は、ポスト一体型で、小さな手紙やA4サイズのレターパックなどの郵便物も受け取ることができる。これ1台で宅配ボックスとポストの両方の役割を果たすため、ポストが設置されていない一戸建ての人にもおすすめ。また、立体スリット窓を採用することで、玄関の雰囲気にもより調和しやすいデザインとなっている。前面の扉部分には、木目調とモルタル調の2種類のデザインを採用しており、自宅の外観や玄関の雰囲気に合わせて選ぶことができる。「スリット窓付き大容量宅配ボックス」は、137Lの大容量タイプで、収納力があるため、まとめ買いや定期便もすべて受け取れる安心サイズとなる。ネットショッピングを頻繁に利用する人におすすめのアイテム。立体スリット窓を採用することで玄関扉のデザインとも合わせやすく、スタイリッシュな印象を与えてくれる製品になっている。「スリット窓付きシンプルデザイン宅配ボックス」は、よりシンプルなデザインになっているため、宅配ボックスは設置したいがあまり目立たせたくない人やシンプルな家の外観に合わせやすいモデルとなっている。スリット窓が前面扉の下部に設置されており、「すりガラスだけどもっと中身を隠したい」「プライベートをしっかり守りたい」という人におすすめ。また、同製品も137Lの収納力がある大容量設計となっている。「スリット窓＆取っ手付きポスト一体型宅配ボックス」は、取っ手のデザインが特徴的なポスト一体型の宅配ボックスで、宅配の荷物だけでなく郵便物も受け取ることが可能。スリット窓が前面扉の下部に設置されているため、「すりガラスだけどもっと中身を隠したい」「プライベートをしっかり守りたい」という人におすすめ。前面扉にスタイリッシュな取っ手デザインを採用しているので玄関扉のデザインにも合わせやすく、開閉がしやすくなり、見た目と機能性を両立したデザインになっている。