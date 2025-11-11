空間に個性と上質感を、タンスのゲンが家具シリーズ「テラファニ」発売

「テラファニ」の設置イメージ

タンスのゲンは11月7日に、テラゾー柄と木目調を掛け合わせた家具「Terrazzo furniture」シリーズ（テラファニ：Terrafurni）を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。「テラファニ」は、イタリア発祥の建材である「テラゾー（terrazzo）」の美しい意匠性を家具に落とし込んで、日常空間に馴染むデザインに仕上げた家具シリーズ。テラゾー柄を木目調と組み合わせることによって、ナチュラルモダンな雰囲気に演出してくれる。ラインアップは、センターテーブル、テレビボード、サイドボード、チェストの4アイテムを用意している。センターテーブルは、上部のテラゾー柄天板が部屋のアクセントになり、天板下にはリモコンやPCなどを収納できる。価格は2万2999円。テレビボードは、左側がフラップ扉で無線ルーターやHDDといった高さ20cmまでの機器を収納可能で、配線もしやすい。右側の扉にはフルスライドレールの引き出しを備えており、DVDやゲームソフトなどすっきり整理できる。また、取っ手をなくしたフラットなデザインのため、テラゾー柄の存在感を引き立てつつ部屋に統一感を与えられる。リビングの広さやテレビのサイズに合わせて選べる2サイズを用意しており、価格は幅140cmモデルが2万6999円、幅180cmモデルが2万9999円。サイドボードは、幅120cmの扉収納によって生活感の出やすい小物や書類などをすっきりと隠せる。内部の棚板は6段階の高さ調整が可能で、収納したい物に合わせてレイアウトできる。背面にはコードスペーサーを3カ所設け、照明やアロマといったアイテムもスマートに収納が可能となっており、天板にはインテリアを飾れる。価格は2万9999円。チェストは、高さ違いのハイタイプとロータイプの2サイズ展開で、引き出しにフルオープンスライドレールを採用しているため、奥の物までスムーズに取り出せる。衣類や小物を整理しつつ、天板上には写真立てや小物を飾ってインテリアの一部としても楽しめる。価格は、幅80cmモデル、幅120cmモデルともに3万4999円。