えっ、これスツール!? 話題の“変身家具”がタンスのゲンから

サイドテーブルになるスツール 2脚タイプ

サイドテーブルとしておしゃれなデザイン

2脚のスツールを組み合わせるとサイドテーブルになる

サイドテーブルとしての使用イメージ

スツールとしての使用イメージ

「サイドテーブルになるスツール」専用キャスターベースも同時発売

キャスターベースを取り付けることでよりスムーズな移動が可能に

2024年に発売された「サイドテーブルになるスツール」の4脚タイプ

タンスのゲンは10月30日に、2024年に話題となった「サイドテーブルになるスツール」の新製品として、機能性だけでなくデザイン性にもこだわった「サイドテーブルになるスツール 2脚タイプ」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、ナチュラル、ブラック、グレージュ、ダークブラウンの4色。価格は、キャスターベースなしが9999円、キャスターベース付きが1万2999円。「サイドテーブルになるスツール 2脚タイプ」は、2脚のスツールを組み合わせることによって、サイドテーブルとしても使える仕様で、組み合わせた脚の部分をよりデザイン性のあるつくりにすることで、インテリアに馴染むとともに、よりスツールには見えないデザインとなっている。あわせて、「サイドテーブルになるスツール」全タイプに対応した専用のキャスターベースも同時発売されており、取り付けることによってよりスムーズに移動させられるようになる。また、サイドテーブルとして使用する際に、座面部分が直接床にあたることなく使える。「サイドテーブルになるスツール」は、複数のスツールを組み合わせることでサイドテーブルとしての使用が可能になる製品。2024年12月に第1弾となる4脚タイプが発売され、その直後からSNSで話題となった。