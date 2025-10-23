暮らしに溶け込む、北欧の風を感じるクリスマスツリーがタンスのゲンから

「Liv Norr」の設置イメージ

ドイツトウヒをモチーフに自然の姿を再現

脚部はポット付きで部屋に溶け込む

天然の松ぼっくりをあしらって、

物のツリーのような立体感と奥行きを演出する枝葉

組み立て・設置手順

ポットは2色のカラーバリエーションを用意

120～210cmの4サイズ展開

そのまま飾っても、オーナメントやライトを飾ってもOK

タンスのゲンは10月21日に、ドイツトウヒをモチーフに枝葉の立体感と質感を再現するとともに、アートストーンのポットと組み合わせることによって、土台となるスタンドの景観をカバーしたクリスマスツリー「Liv Norr（リヴ ノール）」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。ポットのカラーは、ストーンホワイト、ストーンブラックの2色。価格は、120cmサイズが1万2999円、150cmサイズが1万5999円、180cmサイズが1万9999円、210cmサイズが2万3999円。「Liv Norr」は、ヨーロッパにおいてクリスマスツリーのモチーフとして広く親しまれるドイツトウヒをモチーフに、自然の姿を丁寧に再現したクリスマスツリー。脚部には、重厚感と上品さを兼ね備えたアートストーンポットを採用し、石の凹凸や質感まで丁寧に再現した高級感のある仕上がりで、部屋に自然に溶け込みつつツリー全体をより洗練された印象に引き立てる。葉に濃淡を加えるとともに、枝先を極細毛で細かく分岐させることで、まるで本物のツリーのような立体感と奥行きを演出しており、枝葉にはたっぷりとボリュームを持たせているため、どの角度から見ても自然で豊かなシルエットを楽しめる。さらに、天然の松ぼっくりを贅沢にあしらうことによって、ナチュラルで温もりのある上質な印象に仕上げた。また、構造や素材にもこだわって耐久性や強度を高めているので、長く美しい状態を保ちつつ毎年のクリスマスシーズンに使用できる。設置にあたっては、脚パーツを広げて固定ネジを締めて、ツリーを差し込むだけとなっており、5分ほどで設置可能なため、届いたその日から飾り付けを始められる。ポットのカラーは2色、サイズは120～210cmの4種類を用意し、部屋の広さや置く場所などに合わせて選べる。なお、「Liv Norr」はオーナメントが付属しないヌードツリーなので、そのまま飾っても、オーナメントやライトでアレンジしても楽しめる。