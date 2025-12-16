AIライブ翻訳にも対応するイヤーカフ型オープンタイプ完全ワイヤレスイヤホン

NUARL νClip

オープンタイプでも音楽鑑賞に耐えうる超広帯再生を実現

付属の充電ケース

エム・ティ・アイは12月19日に、オリジナルブランド「NUARL（ヌアール）」から、3つのサウンドモードを搭載し、AIスマートアプリ「Auralink」によるライブ翻訳にも対応する、MEMSハイブリッドドライバーを搭載したクリップタイプでイヤーカフ型の完全ワイヤレスイヤホン「NUARL νClip（ニュークリップ）」を発売する。カラーは、Natural Black、Neutral Whiteの2色。価格は1万9800円。「NUARL νClip」は、ハイブリッド・デュアルドライバー構成を採用し、高域には100kHz以上の超高域再生を実現するMEMSスピーカーを採用することで、オープンタイプのイヤホンでも音楽鑑賞に耐えうる超広帯再生を実現した。ドライバーの設置空間が狭所になりやすいイヤーカフ型ながら、高域用のMEMSスピーカーをダイナミックドライバーと同軸上に置きつつも距離を離した対向配置にすることによって、オープン型イヤホンに重要な低域再生に必要な音響空間を確保するとともに、それぞれの振動板が同相で動くよう位相の整合をとった上で、楽曲の定位感再現に重要な高域は側面放射型のMEMSスピーカーで耳内に直接放射することで高域と低域の位相ズレを防止し、最適な音響設計を実現している。中低域再生用のダイナミックドライバーには、「NUARL」初の楕円形大口径振動板を使用した、新開発の「NUARL DRIVER O」を搭載する。PEEK＋PU複合振動板の表面にダンピング処理を施すことによって、不要な振動を抑制し優れた低域再生を可能にし、高域を担うMEMSスピーカーとのスムーズな音のつながりを実現した。さらに、独自の形状に開けられた極小サイズの開口部が直線的に耳穴に音を送りこむことで、再生音の反射や拡散を抑えて音漏れを減少させる。イヤーカフのアーム部分には、剛柔2種類の素材を使用した二重構造を採用し、片手でも装着しやすい柔軟性と、装着後の圧迫感を抑えつつ外れることのない安定感を両立している。また、耳に触れる部分にはソフトな感触のイヤークッションを採用し、長時間使用しても快適な装着感を実現した。イヤークッションは、二重成型によって本体と一体化されているため、剥がれてしまうことはない。そのほか、本体内部には振動センサーを備えており、オープンタイプイヤホンでも安定した楽曲操作が可能で、機能の切り替えや音量操作といった安定感が必要な操作用にはプッシュ式の物理ボタンも搭載している。iOS／Android対応アプリ「NUARL Connect」を使えば、トーンコントロール、左右バランスの調整、イヤホン操作などの設定変更、ボイスブーストやマルチポイントといった機能切り替えができる。さらに、iOS／Android両方で使えるAIスマートアプリ「Auralink」にも対応し、マイクで集音した人の言語をAIに翻訳させて聴いたり、リモート会議での会話内容を要約して議事録にしたりすることが可能となっている。なお、「NUARL νClip」を購入すると、「Auralink」のフル機能が1年間使える「特別フリープラン」を利用できるようになる。ほかにも、カナル型イヤホンのサウンドイメージに近い標準モードに加えて、「ボイスブースト」モード、「空間オーディオ」モードを搭載し、高音質ワイヤレスコーデックであるLDACに対応している。また、片側2マイクの通話ノイズキャンセリングを搭載して、クリアな音声を通話相手に伝えられる。さらに、本体内部にナノコーティングによる撥水処理を施したIPX4相当の防水性能を備えている。対応BluetoothプロファイルはA2DP、AVRCP、HFP、HSP、対応コーデックはSBC、AAC、LDAC。バッテリー駆動時間は、本体のみなら約7時間、付属の充電ケースとの組み合わせで24時間。片側のみの重さは6g。