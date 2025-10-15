座ったら最後、もう動けない！ タンスのゲンから全身を包む超ど級“もっちりフィットクッション”

「ビーズ×ウレタンクッション」

タンスのゲンは10月14日に、ビーズだけでなく低反発ウレタン・高反発ウレタンを中材に組み込むことで、しっかりと身体を支えつつもっちりとした座り心地を実現した、「ビーズ×ウレタンクッション」のXXLサイズを、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、ダスティピンク、チャコールグレー、ミルキーホワイトの3色。価格は2万9999円。今回、発売された「ビーズ×ウレタンクッション」のXXLサイズは幅150cmと超特大で、全身を優しく受け止めてくれるもちもち触感を実現しつつ、大人2人でもゆったり使える。中材にはビーズ・高反発ウレタン・低反発ウレタンの、3種の素材を採用しており、流動性の高いビーズが体形や姿勢に合わせて柔軟に形を変え、低反発ウレタンが体圧を分散してもっちり感を生み出すとともに、高反発ウレタンが身体をしっかり支えて安定した座り姿勢を保つ。さらに、ふんわりとした優しい肌触りのコーデュロイ生地を採用することによって、やわらかな起毛が肌に心地よく寄り添い、触れるたびにぬくもりを感じられるようになっている。また、カバーはファスナー仕様で簡単に取り外しが可能で、家庭の洗濯機で丸洗いできる。今回、発売されたXXLサイズのほか、ワンルームにも置きやすいLサイズ、脚を伸ばして寛げるXLサイズも用意している。