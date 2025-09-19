ゆらゆら心地よい、タンスのゲンからロッキング機能付きソファ

ロッキングソファ

極上のリラックスタイムを演出

機能性と見た目を両立したコーデュロイ生地を使用

サポートクッションとしての使用イメージ（上）と、

ヘッドレストとしての使用イメージ

裏面に取り付けられた円弧型の土台によってロッキング機能を実現

土台を外した状態での、フロアソファとしての使用イメージ

タンスのゲンは9月18日に、ゆらゆら心地よいロッキング機能付きで、さらに身体を包み込むボリューム座面と背もたれでリラックスに適した「ロッキングソファ」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店で発売した。カラーは、アイボリー、チャコールグレーの2色。価格は1万9999円。「ロッキングソファ」は、身体をふっくらと受け止めるソファにやさしく揺れるロッキング機能をプラスし、心地よい座り心地と揺れが生み出す安心感によって、本能から安心できる極上のリラックスタイムを演出する。座面には、マットレスにも使われるポケットコイルを使用することで、耐久性を向上させつつ長時間座っていても快適さが続くようにするとともに、外側のコイルは強度を高めたエッジサポート仕様なので、ソファの端部分が沈み込みにくくなり立ち座りが楽になるほか、型崩れも防ぐ。また、ワイドサイズなため1人でゆったり広々とくつろげる。表面は、夏は蒸れにくく冬はひんやりしないコーデュロイ生地で、吸放湿性にも優れているので1年中快適に使える。さらに、コーデュロイ生地ともこもこ座面が、かわいい見た目を演出している。また、外して洗えるカバーリング仕様なので、常に清潔さを保てる。クッションは、腰をしっかり支えるサポートクッションとしても、リラックスタイムに頭をあずけるヘッドレストとしても使用可能な、2WAY仕様となっている。ロッキングすることで、長時間座っていても姿勢に変化をつけられるため、体の一部に負担がかかり続けることを防ぐ。ソファの裏面に円弧型の土台を取り付けることで、ロッキング機能を実現しており、土台は取り外して通常のフロアソファのようにも使える。なお、ロッキング機能を備えていない通常タイプも別途販売されている。