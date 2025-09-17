2年前のiPhoneを「最大14万円」で買取！ビックカメラで「iPhoneメガ買取」開催中

対象機種と買取価格一覧

iPhone 15 Pro Max（1TB）を最大14万円で買い取り

ビックカメラグループで開催中の

「iPhoneメガ買取」

ビックカメラグループでは9月17日～11月17日まで、新型iPhoneを買い替えるために、対象となるiPhoneの買取金額を最大1万円増額する「iPhoneメガ買取」キャンペーンを開催中。全国のビックカメラ、コジマ、ソフマップの買取カウンター設置店や買取総合サービスアプリ「ラクウル」で対応する。同キャンペーンでは、例えば2023年9月発売のiPhone 15 Pro Max（1TB）の通常買取価格が13万円のところ、1万円増額した最大14万円で買い取る。そのほか、2年前に発売されたiPhoneシリーズを中心とした指定機種の買取価格から増額する。さらに、買取金額をビック買取マネーで受け取ると、メガ買取価格から5％増額する。なお、事前に「ラクウルかんたん買取キット」を購入することで、ラクウルの宅配買取や来店予約時に付属の増額チケットを利用できる。ラクウルはソフマップが運営する買取サービスで、宅配買取は売りたいモノを段ボールに詰めて送るだけの簡単なサービス。マイナンバーカードなど本人確認書類を用意するだけで申し込みができる。ラクウルのアプリを通して、ビックカメラグループ72店舗（9月現在）での店舗買取の来店予約ができる。買取価格は9月17日のもので、商品状態により減額や変動する場合がある。