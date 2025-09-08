iPhoneのウィジェットに「モバイルSuica」が対応　チャージ残高がいつでもわかる

ホーム画面からクイックチャージが可能に

残高によってウィジェット上の「Suicaのペンギン」の表情が変わる

利用イメージ

（Androidの場合）

東日本旅客鉄道（JR東日本）は、9月4日に公開した最新バージョンの「モバイルSuicaアプリ」から新たなウィジェットを追加した。iOS（iPhone）・Androidそれぞれのホーム画面からウィジェットを設定すると、アプリを起動することなくチャージ残高を確認できる。なお、Android版のウィジェットは新規追加ではなく、リニューアルとなる。モバイルSuicaアプリのウィジェットでは、チャージ残高の確認、チャージ金額の選択をスキップして事前に設定したチャージ金額・決済方法でスピーディーにチャージできる「クイックチャージ」が利用できる。また、残高によってウィジェット上の「Suicaのペンギン」の表情が変わり、残高が少ない時は視覚的に分かる。モバイルSuicaはクレジットカードなどに加え、JRE POINTからもチャージできるが、現在は「JRE POINT WEB サイト」やアプリからの申し込む必要がある。こうした手間をなくすため、26年2月に「モバイルSuicaアプリ」から直接ポイントチャージが可能になる予定。