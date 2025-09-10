ペットも人もくつろげる！ 洗えるフロアソファがタンスのゲンから

ペット対応 洗えるフロアソファ

ペットの爪や摩擦に強い生地を採用

カバーの取り外しイメージ

タンスのゲンは9月8日に、ペットの引っかきに強いファブリックレザーを使用したカバーリングフロアソファ「ペット対応 洗えるフロアソファ」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店で発売した。カラーは、チャコールブラック、アッシュグレー、モカブラウンの3色。価格は3万9999円。「ペット対応 洗えるフロアソファ」は、布地の肌触り、本革の高級感、合皮のメンテナンス性を併せ持つ素材であり、布とレザーの特性を組み合わせことで手触りのよさとともに、1年中快適に使えるファブリックレザーを採用したカバーリングフロアソファ。ファブリックレザーは、ペットの爪による引っかきや摩擦に強いとされ、傷がつきにくく長い期間美しく使用できる。また、クッションや座面カバーは取り外しが可能で家庭で洗えるため、汚れや粗相があっても簡単に清潔さを保てる。本体には、ひじ掛けのないアームレスデザインを採用し、どこからでも座りやすくレイアウトの自由度も高い。背面まで丁寧に仕上げており、壁際だけでなく部屋の中央に置いてもインテリア性を損なわない。座面サイズは幅180×奥行き80cmと超ビッグサイズで、大人2人が並んでもゆったり座れる広さとなっている。