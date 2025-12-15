Acerから RTX 5050搭載のゲーミングノートPC 2モデルが登場

カジュアル層からコア層まで使えるゲーミングノート

RTX 5050 搭載でAI処理までできる 冷却機能も進化

「ANV15-52-F76Z55」「ANV15-52-F76Y55」

DLSS 4とレイトレーシングによるニューラルレンダリングで映像美とスピードを実現

日本エイサーは、カジュアルゲーマーからコアゲーマーまで幅広いユーザーに向けたゲーミングブランド「Nitro」から、GeForce RTX 5050 Laptop GPUを搭載したゲーミングPC「ANV15-52-F76Z55」「ANV15-52-F76Y55」モデルを発表した。ANV15-52-F76Z55は、22万9800円（公式ストア価格）で発売中。ANV15-52-F76Y55は12月19日発売だ。新モデルは、インテル Core i7-13620H プロセッサーを採用し、メモリーは16GBを搭載。ストレージ容量はANV15-52-F76Z55が1TBで、ANV15-52-F76Y55が512GBのSSDを採用する。キーボードはいずれも日本語配列。NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPUは、BlackwellアーキテクチャとRTX Tensorコアにより、RTX 40シリーズからさらに進化した性能を発揮。150以上の最適化アプリでAI処理や映像制作を快適にサポートする。ディスプレーは、15.6インチ フルHD・16:9のIPSパネルで、反射しにくいノングレア仕様だ。リフレッシュレートも165Hzを発揮し、広視野角の鮮やかな発色となめらかな動きを実現している。冷却性能も大幅に進化した。上部と底面から取り込んだ冷気をデュアルファンが連動して循環させ、側面・背面の排気口から効率よく熱を排出する構造で、熱による性能低下を防ぐ。ゲームに最適な機能も搭載する。DTS:X Ultraでは、足音や銃声を空間的に再現する立体音響を使用でき、Acer PurifiedVoiceでは、AIノイズリダクションで音声をクリアに届け、ボイスチャットでのやり取りもスムーズに行える。このほか、無線規格ではWi-Fi 6とBluetooth 5.2に対応する。インターフェースは、USB 3.2ポート×1（Type-C、Gen 2、Thunderbolt 4対応、最大40Gbps）、USB 3.2ポート×3（Type-A、Gen 1、最大5Gbps、うち1ポートは電源オフUSB充電機能付き）、ヘッドセット／スピーカー・ジャック×1、DCジャック×1 を備える。