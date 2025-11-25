BenQ ZOWIE プロも使うゲーミングマウスシリーズに待望のホワイト

BenQ ZOWIEのゲーミングマウスにホワイトが登場

好みで選べるボディタイプ 手間いらずの機能性と優れた安定性

ホワイトボディを採用した「DWシリーズ」

（画像はEC1-DW）

ZOWIE独自の「エンハンストワイヤレスレシーバー」

ドライバーインストールが不要ですぐに使える

ベンキュージャパンは11月27日、ZOWIEブランドのワイヤレスゲーミングマウスDWシリーズから、新色のホワイトモデル「EC1-DW」「EC2-DW」「EC3-DW」「S2-DW」「ZA13-DW」「FK2-DW」「U2-DW」の全7種類を一部家電量販店、PCショップで発売する。数量限定で価格はオープン。ゲーミングマウス「DWシリーズ」は、プロプレイヤーやハイエンドユーザーの要求にも応える性能を備えたeスポーツ向けモデル。最大4000Hzのポーリングレートにより、激しいゲームプレイや細かな操作が求められる場面でもスムーズで正確な操作を可能とする。7種はいずれもサイズや形状が異なっている。「EC1-DW」「EC2-DW」「EC3-DW」は右利き用エルゴデザインのマウスでそれぞれサイズが異なる。手のひらがマウス背面に自然とフィットし、横方向への素早い操作を可能にする。「S2-DW」は右利き用左右対称デザインで全体的に短くデザインされたボディが特徴。安定したトラッキングが得意だ。「ZA13-DW」は、右利き用左右対称デザインで、ボディは高さを取ってデザインされている。素早く正確なフリックを実現する。「FK2-DW」は、右利き用左右対称デザインで、他のマウスより高さが低く、マウスの動きを柔軟に微調整しやすいのが特徴だ。「U2-DW」は、左右対称デザインで、左右にくぼみがあるのが特徴。マウスを持ち上げた時の操作性と安定性を高めるだけでなく、親指に角度がつきにくく、人差し指のクリックスピードも早くなる。ZOWIE独自の拡張レシーバー「エンハンストワイヤレスレシーバー」採用し、信号干渉を低減させることで安定した接続を保ち、ゲームプレー時でも安心の設計となっている。また、このレシーバーは、充電スタンド兼用となっており、マウスを置くだけで簡単に充電ができる。LEDインジケーターを設け、バッテリー残量もわかりやすい。スクロールホイールは24段階の微調整が可能。細かな操作が求められるシーンでも、スクロールをしすぎてしまうような思わぬミスも未然に防げる。ポーリングレートは、125、500、1000、2000、4000Hzから、DPIは400、800、1000、1200、1600、3200から設定できる。いずれも手間のかかるドライバーインストールは不要で、プレイスタイルや好みに応じた設定も簡単だ。