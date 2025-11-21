27インチから34インチまで GIGABYTEからゲーミングモニター3機種が登場

GIGABYTEから3モデルが発売

ゲームアシスト機能を搭載 きれいに映って大きめサイズの3モデル

MO32U2

4K有機ELのゲーミングモニター AI活用の保護機能も搭載

G34WQC2

1500Rの湾曲設計で没入感を高めたワイドゲーミングモニター

M27Q2 QD ICE

ホワイトカラーの量子ドット採用モデル

シー・エフ・デー販売は、GIGABYTEブランドの新型ゲーミングモニター「MO32U2」「G34WQC2」「M27Q2 QD ICE」の3モデルを11月21日に発売した。いずれも3年間保証付きで、ゲーマー向けの機能を備える。3モデルともゲーミング向けアシスト機能を搭載し、HDMIやDisplayPortなどの多彩な入力に対応。高リフレッシュレートと広色域で、ゲームや映像視聴に最適な環境を提供する。「MO32U2」は31.5インチのQD-OLEDパネルを採用し、4K解像度（3840×2160）、応答速度0.03ms、リフレッシュレート240Hzを実現。AIベースのOLED保護技術やDCI-P3 99％カバー率など、映像品質と耐久性を両立している。インターフェースはHDMI 2.1×2基、DisplayPort 1.4×1基、USB-C（最大18W給電）×1基、USB 3.2 Downstream port×2基、USB 3.2 Upstream port×1基、ヘッドホン端子×1基。想定価格は17万9800円前後。「G34WQC2」は34インチの曲面VAパネルを搭載し、WQHD（3440×1440）解像度と1500Rの湾曲設計で没入感を高めたワイドゲーミングモニター。応答速度1ms、リフレッシュレート200Hzに対応し、DCI-P3 95％の広色域を実現。インターフェースはHDMI 2.0×2基、DisplayPort 1.4×1基、ヘッドホン端子×1基を備える。想定価格は5万6800円前後。「M27Q2 QD ICE」は27インチの量子ドット採用モデルで、OLEDに匹敵する色彩と広色域が特徴のゲーミングモニター。ホワイトカラーのベゼルを採用する。QHD解像度（2560×1440）、リフレッシュレート200Hz（オーバークロック時210Hz）、DCI-P3 99％カバー率。インターフェースはHDMI 2.0×2基、DisplayPort 1.4×1基、USB-C（最大18W給電）×1基、USB 3.2 Downstream port×2基、USB 3.2 Upstream port×1基、ヘッドホン端子×1基。想定価格は4万6800円前後。