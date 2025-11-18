パナソニック、ゲーミングネックスピーカーの「ファイナルファンタジーXIV」エディションを発売

ゲーミングネックスピーカー「SC-GNW10S」の

「ファイナルファンタジーXIV」との公式コラボモデルが登場

本体や送信器、パッケージで細部までFFXIVの世界観を再現

「ファイナルファンタジーXIV」の

デザインを取り入れた本体（左）と送信器

パッケージには「黄金のレガシー」のビジュアルなどをあしらった

本体LEDの発光イメージ

パナソニックは12月中旬に、ゲーミングネックスピーカー「SC-GNW10S」の、スクウェア・エニックスが提供しているオンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV」との公式コラボレーションモデル「ゲーミングネックスピーカー SC-GNW10S ファイナルファンタジーXIV エディション」を、公式オンラインショップ「Panasonic Store Plus」を中心に発売する。価格はオープンで、「Panasonic Store Plus」での価格は3万5200円。「ゲーミングネックスピーカー SC-GNW10S ファイナルファンタジーXIV エディション」は、4基のスピーカーによる迫力のサラウンドや、人間工学に基づいた快適な装着感、直感的な操作性、圧倒的な没入感、低遅延ワイヤレス接続といった「SC-GNW10S」の基本性能はそのままに、「ファイナルファンタジーXIV」との公式コラボレーションによってさらに特別な体験を提供する。本体には、「ファイナルファンタジーXIV」の象徴的なジョブアイコンをあしらうとともに、送信器はメテオの壮大感をイメージしたデザインに仕上げた。パッケージには、最新拡張パッケージ「黄金のレガシー」のビジュアルや冒険の舞台となるワールドマップを採用しており、細部まで「ファイナルファンタジーXIV」の世界観を再現している。本体LEDは、各ロールのテーマカラー（タンク：青、ヒーラー：緑、DPS：赤）に切り替え可能で、起動音には「ファイナルファンタジーXIV」の「プレリュード」をモチーフにしたオリジナルメロディを、サウンドモード切り替え時には「コンテンツファインダー突入確認音」を採用する。さらに、専用アプリもコラボ仕様で、アプリ内には動くモーグリが登場するとともに、テーマカラーを本体LED同様にロールごとに切り替えられる。そのほか「SC-GNW10S」と同様に、サウンドモードやイコライザー設定をカスタマイズできる。なお、2026年12月末までの販売を予定しており、販売予定数を上回った場合は、それ以前に販売を終了する。