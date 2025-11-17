Anker「Soundcore」初のANC搭載インナーイヤー型完全ワイヤレスイヤホン シリーズ最小・最軽量を実現

Anker「Soundcore」からノイキャン搭載の

インナーイヤー型の完全ワイヤレスイヤホン登場

片耳重量約4.9gのコンパクト設計 ハイレゾ対応の本格音質 AIノイズ低減で通話もクリアに

Soundcore Liberty Buds

シリーズ最小・最軽量で軽い付け心地

ANC搭載で周囲のノイズを効果的に低減しながら音楽を楽しめる

フィット感を調整できるイヤーウィング

Ankerグループの日本法人、アンカー・ジャパンは11月13日、オーディオ＆ビジュアルブランド「Soundcore」からアクティブノイズキャンセリング（ANC）を搭載したインナーイヤー型の完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty Buds」を公式オンラインストア、Anker Store、Amazon.co.jpや家電量販店などで発売した。カラーはミッドナイトブラック、パールホワイト、スカイブルーの3色で、価格は1万2990円。新製品は、Libertyシリーズの高い機能性はそのままに、カナル型の「没入感」とオープンイヤー型の「解放感」の利点を兼ね備えたインナーイヤー型モデル。Soundcoreとして初めてANCを搭載したインナーイヤー型の完全ワイヤレスイヤホンとなっており、片耳重量は約4.9g。シリーズ最小・最軽量。コンパクト設計で、軽い付け心地ながら本格的な音質を楽しめるモデルとなっている。再生時間は、イヤホン単体で最大7時間、付属の充電ケースと合わせると最大30時間（ノイズキャンセリングオフの場合）。なお、充電時間はイヤホン本体が1時間、本体＋充電ケースで3時間。充電方式はUSB-Cケーブル。また、音質面では、ハイレゾ再生が可能なコーデックLDACに対応し、従来コーデックと比較して3倍の情報量を伝送できるようになった。さらに、マルチポイント接続やIP55の防塵・防水規格にも対応。四つのマイクとAIノイズ低減機能も搭載し、通話相手にクリアな音声を届けられる。装着感は付属のイヤーウィングで調整可能。4サイズ付属するため、耳の大きさや好みに合わせて装着時の安定感を高められる仕様で、通勤時、運動時でも安心して使用できる。