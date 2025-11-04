スポーツに没入を、JBL「Endurance Peak 4」ノイキャン搭載

JBL Endurance Peak 4

スポーツ特化型のイヤホンとしてアップデート

3色のカラーバリエーションを用意

JBL Endurance Pace

「JBL Endurance Zone」の新色・パープルモデル

ハーマンインターナショナルは11月27日に、米カリフォルニア発祥のオーディオブランド「JBL」から、激しい動きでも外れにくいスポーツイヤホンの新機種として、シリーズ初の空間サウンドに対応しフラッグシップモデルさながらの機能を備えた完全ワイヤレスイヤホン「JBL Endurance Peak 4（エンデュランス ピーク 4）」を発売する。カラーは、ブラック、ホワイト、パープルの3色。価格はオープンで、「JBL」公式オンラインショップでの価格は1万8700円。「JBL Endurance Peak 4」は、耳から外れにくい独自設計を継承しつつ、これまで要望の多かったノイズキャンセリング機能を、「Endurance Peak」シリーズで初搭載したスポーツイヤホン。「Personi-Fi 3.0」および「JBL空間サウンド」にも初対応してより高い没入感が味わえるので、フラッグシップモデルさながらの機能を通じて、より集中力をサポートする質の高い音楽体験を提供してくれる。さらに、アクティビティに合わせて音のカスタマイズが可能な「スポーツモード」に新対応するなど、よりスポーツ特化型のイヤホンとしてアップデートしており、アクティビティに応じて最適なノイズキャンセリングレベルや外音取り込みレベルも調整できるなど、安全性にも配慮している。独自設計のイヤーフックには、医療機器にも使用される高品質リキッドシリコンを採用し、長時間の使用でもしなやかな装着性で快適に使える。また、オーバルシェイプデザイン、エンハンサーに加えて、耳から抜け落ちにくい独自構造のツイストロックによって、しっかりと耳をホールドするため、激しい動きでも外れにくい安定した装着性を実現した。ほかにも、イヤーフック素材を細いメモリーワイヤーに変更することで、従来機種と比較して片耳約2gの軽量化を果たし、よりスリムで手軽な使用を可能にしている。あわせて、スポーツイヤホンシリーズの新機種となるネックバンド型オープンイヤーイヤホン「JBL Endurance Pace（エンデュランス ペース）」を、11月6日に「JBL」公式オンラインショップ、楽天市場JBL公式ストア、JBL公式Yahoo!店、Amazon JBL公式ストアにて限定発売する。価格は9900円。また、オープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン「JBL Endurance Zone（エンデュランス ゾーン）」の新色となるパープルモデルを、10月31日に「JBL」公式オンラインショップ、楽天市場JBL公式ストア、JBL公式Yahoo!店、Amazon JBL公式ストアで発売した。価格は1万8150円。