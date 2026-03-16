スマホ撮影が「もっと自由」に！ 自撮り・Vlog・三脚撮影に活躍するエレコムの新アタッチメント3製品

新カメラアタッチメント3製品

小型・軽量設計で屋外撮影や旅行でも使いやすい

手ブレを避けたいシーンに最適

一眼レフのアクセサリーシューに装着が可能

コンパクト設計で外出時に持ち運びやすい

「THINK ECOLOGY」マークを表示

エレコムは、自撮りやVlog、三脚撮影など、スマートフォン（スマホ）での撮影体験を大幅に向上させる新カメラアタッチメント3製品を発売した。ラインアップは、Bluetoothワイヤレスリモコン「P-SRB01BK」（実勢価格は880円）、カメラ用マウント（ホルダータイプ）「P-STCBK」（同2080円）、MAGKEEPマグネット式カメラ用マウント「P-STMCBK」（同2680円）。いずれも小型・軽量設計で、屋外撮影や旅行でも使いやすい仕様になっている。Bluetooth 5.0対応のワイヤレスリモコンは、自撮り棒や三脚と組み合わせることで、最大約10m離れた場所から撮影が可能。集合写真や手ブレを避けたいシーンに適している。LEDインジケーターで接続状態が一目で分かり、最大約40時間の使用が可能。ペアリングもボタン長押しのみで簡単に行うことができる。ホルダータイプのカメラ用マウントは、一眼レフのアクセサリーシューに装着が可能。スマホ縦横360度回転＋前後180度可動で、好みのアングルを柔軟に設定できる。一眼レフで写真を撮りつつ、スマホで同時に動画撮影もできるため、Vlog撮影で特に活躍。コールドシューを二つ搭載しており、ライトやマイクの追加も可能だ。MAGKEEPシリーズのマグネット式マウントは、スマホを磁力でワンタッチ着脱できる。撮影中も取り外しがスムーズで、4.7～6.9インチのスマホに対応。360度回転・180度可動で、縦向き動画にも横向き撮影にも柔軟に対応する。コンパクト設計で、外出時に持ち運びやすいのもポイントだ。3製品とも、エレコム独自の環境基準を満たした「THINK ECOLOGY」マークを表示。パッケージは紙、段ボール、ポリ袋のみで構成され、環境負荷に配慮した設計となっている。今回の3製品は、「自撮りをもっと楽しみたい」「スマホでVlogを本格的に撮りたい」「手軽に多様なアングルで撮影したい」といったニーズに応えている。スマホ撮影が当たり前になった今、新しい撮りやすさを求める人に寄り添うアクセサリーとして活躍しそうだ。