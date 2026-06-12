外出・就寝中にONにする“だけ”──下駄箱にも入るコンパクト除湿機の実力はいかに？

ピンポイントで除湿できるのが強み 衣類のカビ・湿気対策に使えそう！

服がいっぱいの押し入れは湿りやすい！

能力はそれほどじゃないけど静か コンパクト除湿機はペルチェ式

ロワン（JY-102）（右）、ミトカ（MEH-188）

電源を入れるだけの簡単仕様 ドリテックのコンパクト除湿機

コンパクト除湿機「ロワン」

電源をONにするだけ というか操作ボタンらしいものは電源ボタンしかない

インジケーターは上部のライト 電源をONにすると緑に点灯

大体値段は2倍 タイマーや湿度設定ができる多機能なマクロスの除湿機

コンパクト除湿機「ミトカ」

インジケーターとタッチボタン

関東甲信は6月7日に梅雨入りした。これから全国的にジメジメの季節が到来する。そんなときに備えて買っておいたのが、片手で簡単に持ち運べる超コンパクトな除湿機だ。メーカーの異なる2台を用意したので、どれだけ効果があるのか、実際に使ってみた（BCN・寺澤 克）。最近は、各メーカーから同サイズの除湿機が展開されている。どれも、部屋で使うには役不足な性能なのだが、下駄箱、物置、押し入れの中など、狭い空間をピンポイントで除湿したいときには、操作も簡単で効果を発揮する。ここがコンパクト除湿機の強みだ。筆者の場合は、押し入れに服をかけて収納しているので、そのカビ・湿気対策に使ってみた。用意したのは、ドリテックが販売しているコンパクト除湿機「ロワン」（JY-102）、そしてマクロスが「sumuu」ブランドで販売しているコンパクト除湿機「ミトカ」（MEH-188）の2モデル。この類の除湿機はどれも「ペルチェ式」を採用している。湿った空気を冷やして結露させ、その水滴をタンクに溜めることで除湿を行う機構だ。除湿能力は正直高くはないが、強みはやはり音が静かなことだろうか。押し入れやクローゼットの中で電源をONにして扉を閉めておけば、ほとんど音は聞こえない。近くでも就寝できるレベルだ。何なら、在宅勤務中でも点けっぱなしだ。出かけている間や寝ている間につけっぱなしにしておけば、定期的な湿気対策になる。サイズ感はさほど変わらず、共通する特徴はこれくらいだが、それぞれには違った特色もある。ドリテックのコンパクト除湿機「ロワン」は、何よりも価格が安い。5000円台から購入できるお店もあり、試しに買ってみるには良い値段といえる。また、操作性も非常にシンプル。コンセントをつないで、電源をONにする。たったこれだけだ。タンク容量は800ml。満水時には上部のライトが赤く点灯し、自動で運転を停止する。除湿能力は約200ml／日となっている。サイズは約W14.5×D14.5×H21.5cm。ロワンよりもちょっとリッチな仕様となっているのは、マクロスのミトカだ。前面にはタッチボタンとインジケーターを設けている。湿度設定（40～70％）とタイマー（6～24時間）、そして3段階の運転モードを操作できる仕様となっており、インジケーターには設定湿度が表示される。スペックは、タンクが900mlで、除湿量が約220ml／日。また、適用面積も設定されており約15m2となっている。ロワンと比べると若干性能が高めか。もちろん、満水となれば、自動で運転を停止する機能も設けている。サイズは約W14×D11×H25cmただ、購入時の金額は1万970円。下手するとロワンの2倍ぐらいかかってしまう点には注意だ。

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