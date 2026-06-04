大手も参入 湿気も飛ばせるサーキュレーターが今アツい──扇風機との違いや注目商品を家電アドバイザーが解説

需要増えているサーキュレーター 市場も活況 大手参入は最近になってか

高澤さん

高澤さん

サーキュレーターは安価で購入できるものも多い

リーズナブルなのは山善のサーキュレーター

アイリスオーヤマの商品もお手頃価格だ

高澤

直線的な風を遠くに送れる それがサーキュレーター

高澤

扇風機は周囲が閉じていない

高澤

サーキュレーターは側面に穴がなく

直線的で力強い送風が可能

高澤

主な使い方は？ ポイントはほかの家電との合わせ技

高澤

エアコンの運転効率向上に！

部屋干しにも使える 除湿機と組み合わせると効果的

もちろん 換気にも役立てられる

家電製品アドバイザーが選ぶ サーキュレーター注目商品3選！

高澤

プラズマクラスターで除菌・消臭！ シャープ「PK-18S03」

プラズマクラスターサーキュレーター

「PK-18S03」

高澤

扇風機にもなる ギミックがメカメカしい 象印「RC-AA30」

2WAY サーキュレーター

「RC-AA30」

高澤

ファン部分のルーバーにより運転が切り替わる

開閉する様子はジェットエンジンのようだ

コードレスでミストも出せる SharkNinja「FlexBreeze HydroGo」

「FlexBreeze HydroGo」

高澤

カラーは全部で7色を展開

水を入れればミストが発生 最大1時間持続する

高澤

幅広く選べるサーキュレーター 状況に応じた使い分けで快適な住環境を

老舗メーカーが新規参入するなど、サーキュレーターの市場が今アツい。売り場で話を聞くと、最近はよく売れるようになってきたという。だが、サーキュレーターのどこがそんなに良いのか。カギは、「何と合わせて使うか」だ。トレンドや使い方、そして扇風機との違いについて、ヨドバシカメラマルチメディアAkibaでリサーチした（BCN・寺澤克）。※価格表示は5月取材当時のものです。話を聞いたのは、前編で除湿家電について解説してくれたコンシェルジュチーム グループリーダー ソリューションプロフェッショナルの高澤浩二さん。家電製品アドバイザーでもある高澤さんにサーキュレーターのあれこれについて話を聞いてみよう。（以下敬称略） そうですね。それだけ需要も伸びていると捉えて良いと思います。サーキュレーターの市場はちょっと違った成り立ちなんですよね。新しい家電ってまずは大手メーカーが始めて、市場が形成されたところで、安いモデルを展開する中堅が参入してくる。でも、サーキュレーターは、山善やアイリスオーヤマなど、俗にいう中堅メーカーが最初に市場を形成してきたんです。ちなみに、5000円前後で購入できるここら辺のモデルは、今でも人気を集めています。はい。最近参入してきたのは、シャープ、象印、パナソニックなど、名だたるメーカーです。体感的にいうと扇風機は当たって心地良い「やわらかな風」、サーキュレーターはまっすぐと風が当たる感じです。つまり、扇風機は人が風に当たって涼むためのもの、サーキュレーターは単に空気を循環させ、かき混ぜる用途に特化したもの、と考えてください。扇風機は羽の周りが風を通り抜けられるよう網目状です。一方でサーキュレーターは空気の通り道は羽の前面だけ。まっすぐ、遠くまで風を飛ばせるんです。いくつか使い方をご紹介します。どれも「何かと合わせて使う」のがポイントです。まずは、エアコンとの併用です。例えば、冷房のときは、冷たい空気は下に溜まる。逆に、暖房のときは、暖かい空気は天井に溜まります。温度にムラができてしまうことがある。ここにサーキュレーターを合わせれば、空気を動かして、温度を均一にできます。冷房時はより涼しく、暖房時はより暖かく感じられることでしょう。冷暖房の効率アップにもつなげられます。あとは、部屋干しですね。除湿機とサーキュレーターを合わせた製品も登場していますが、風を当ててあげるだけでも湿気が抜けやすく、衣類の乾燥を早められます。夏場は除湿機との合わせ技が効率的ですが、冬場は乾燥しすぎるので、サーキュレーターの風だけで乾かすのがオススメです。そして単純に換気に役立ちます。冷暖房が不要な時期には、サーキュレーターで空気を循環させることで、快適な環境を実現できます。わかりました。大手メーカーが参入してきたことで、最近は機能性の高い商品が増えてきましたので、そうした製品を中心に紹介できればと思います。まずは、シャープが発売したサーキュレーター「PK-18S03」です。お家芸の「プラズマクラスター」を搭載し、空気を循環させながら、お部屋の除菌や、衣類の消臭ができてしまう優れものです。フクロウの翼を応用したという「ネイチャーテクノロジー」を活用したファン形状も特徴の一つ。これにより、静音性も高くなっています。こちらは象印が初めて開発したサーキュレーターです。扇風機とサーキュレーターの一台二役を実現したのが大きな特徴です。ファン部分のルーバーにより運転を切り替えるのですが、ジェット機のようなギミックが、なんだか男心をくすぐりますよね（笑）。最後はアメリカのSharkNinjaから登場したコードレスサーキュレーター「FlexBreeze HydroGo」です。コードレスなので、野外でも使用できるモデルです。カラーバリエーションも豊富で、注目は水を入れてミストを楽しめる点。ミストの気化熱効果で涼しくなれる一台です。以上、ヨドバシAkibaでサーキュレーターについてリサーチした。最近は低価格帯に加え、機能性を充実させた大手メーカーのモデルも増えつつある。これからの季節は、特に出番も増えてくる。サーキュレーターを選ぶときは、ぜひ本稿を参考にしてほしい。