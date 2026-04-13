専門店が教える中古スマホの選び方！ 1万円あれば買える！ サブ機や子ども用にもオススメ

ゲオモバイル神田駅南口店

藤巻さん

安くて、ラインアップが多い 予算に合わせ柔軟に選べるのが中古品のいいところ！

藤巻

藤巻

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中古専門店が教える 中古スマホ購入時に注意すべきポイント3点

藤巻

バッテリーはどれぐらい残っている？ iPhoneでもAndroidでも確認は可能

藤巻

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国内の中古品はキレイなほう 擦り傷とへこみ、画面のキズがポイント

藤巻

カメラ周りなどはキズが分かりやすい

画面のキズ 光を当てたり角度を変えたり、画面を点けると分かりやすい

状態が良いとされるランクA

ランクB 細かいが画面にキズがある

藤巻

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「思ってたのと違う」を防ぐために 現物の確認が大切

藤巻

ランキングから見る ゲオで売れている人気の中古スマホ

藤巻

iPhone 13

2026年3月のゲオ中古スマホランキング

確かにiPhoneが多い



藤巻

Pixel 7a

しっかり品質管理しているお店で買うことも大事 お得にスマホを手に入れよう

取材したお店「ゲオモバイル神田駅南口店」

新生活シーズン。進学や就職を機にスマートフォン（スマホ）を買い替える人は多い。しかし、最近は端末価格が高くなっており、簡単に手が出せない。そんな中、リーズナブルな中古スマホが活況だ。前編では、「ゲオモバイル神田駅南口店」で中古スマホ市場の現状についてリサーチした。サブ機や子ども用に購入するという層も増えているようだ。後編では、中古スマホの選び方や人気機種について詳しく聞いてみた（BCN 寺澤克）。取材に対応してくれたのは、ゲオ ゲオ事業本部モバイル販売推進部のゼネラルマネージャー 藤巻亮さん。中古スマホを選ぶ上でのポイントやメリットについて教えてくれた。さん（以下敬称略） 価格とラインアップです。はい。1万円しないものからお買い求めできるので、価格のレンジが広いです。新品よりも圧倒的に安いですね。はい。一般的なキャリアショップですと、最新モデルなど、比較的新しいモデルしか並べていません。しかし、当店のような中古専門店であれば、数世代前のモデルから選べます。例えば、これぐらいの店舗の規模ですとラインアップは300機種ぐらい。オンラインショップを含めた在庫でいうと500～700ぐらいの中から、予算と好みに合わせて、柔軟に選択できるかと思います。分かりました。主なポイントは「バッテリー残量」「外観のキズやヘコミ」「現物を確認する」の3点です。まず、実際に接客している中でお客様が最も気にされるのは、バッテリーの劣化状況です。ここはiPhoneの場合ですと、バッテリー残量は確認できますので、見ておいたほうが良いです。iPhoneほど細かくはないんですが、おおよそどれぐらい残っているか、確認は可能です。比較的、国内に出回っている中古品は、どれもきれいな傾向にあります。あえて確認するところと言えば、擦り傷や、へこみや打痕、あとは画面の状態です。擦り傷は、日常的な使用でつくことも多いですが、中には、分かりやすく、激しくこすれているものもあります。また、へこんでいる場合は、落としたりぶつけたりして、強い衝撃が加わっているものになりますので、こういった中古品には注意したいところですね。次に、画面の状態ですが、ここは当社でもかなり細かく見ている箇所になります。例えば、これは同じiPhoneですが、白いほうはAランク、黒いほうはBランクです。どちらもぱっと見では分かりにくいですが、Bランクのほうは、背面に加えて画面にもキズがついているんです。気にする方も多いかと思いますので、この程度でも「画面にキズ有り」ということにさせていただいています。光に当てて角度を変えて確認してみたり、画面を点けて見ると分かりやすくなると思いますよ。そして、中古品なので、現物を確認することを強くおすすめしておきます。最近はWebでも購入することができるんですが、届いたときに「イメージと違う」というのは、よく聞く話です。中古品は「1点もの」とよくいわれます。自分の思い描いていたサイズ感だったり、外見というのは、実店舗で自分の目で確かめるのが、一番安心できるんじゃないでしょうか。はい。圧倒的に人気なのはiPhoneですね。傾向としてはiPhoneは4～5年前の型落ちモデル、Androidスマホでは、2～3万円のモデルがボリュームゾーンとなります。Androidの人気機種でいうと、Google Pixel、サムスン Galaxy、シャープ AQUOS、この3モデルが人気です。ランキングにもある通り、最近ではXiaomi Redmiシリーズもよく売れています。以上、中古スマホの選び方についてレクチャーしてもらった。藤巻さんによれば、中古品を購入する時には、そのお店が品質管理をしっかり行っているか確認することも重要だという。なお、ゲオモバイルでは、海外の政府機関などでも使用されているBlancco社のデータ消去ソリューションを採用し、情報漏えいリスクがゼロの安全な商品しか並べていない。中古スマホを購入する時には、本稿を参考に、好みの商品を選んでみよう。住所：東京都千代田区鍛冶町2丁目1番1号 ズイホウビル1F営業時間：11～21時（買取受付は20時30分まで、SIM即日開通受付は19時まで）アクセス：JR神田駅 徒歩1分