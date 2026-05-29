スマホに装着するだけで本格顕微鏡、最大1200倍でミクロ世界を体験「ミクロハンターキットX250P」

ミクロハンターキットX250P

家庭で科学体験が広がる

珪藻標本を観察する様子

レンズが装着されたスマートフォン

KaraSeedは、スマートフォン（スマホ）に取り付けるだけで高倍率の顕微鏡観察ができる「ミクロハンターキットX250P」を販売している。手のひらサイズでありながら光学250倍を実現し、スマホ機能と組み合わせることで最大1200倍まで拡張が可能。卓上顕微鏡に匹敵する性能を備えている。これまで研究機関や教育施設でしか体験できなかったミクロの世界を、誰でも気軽に楽しめるようになった。価格は7200円。ミクロハンターキットX250Pは、偏光顕微鏡観察に対応している点が特徴。通常は専門的な装置が必要な観察方法だが、同製品を使えばスマホとレンズだけで再現が可能。珪藻標本の観察や食品に含まれるでんぷん粒、ビタミンCの結晶、シュウ酸カルシウムの結晶などが自宅で観察できる。教育用途はもちろん、アート制作やSNS投稿などクリエーティブ用途にも活用できる。iPhoneとAndroidの両方に対応し、コンパクトで持ち運びに便利、写真や動画の撮影に対応、高精細レンズによるクリアな観察なども魅力。専用ケースとフォーカススタンドも付属し、初心者でも扱いやすい。スマホを通じて、科学観察を誰でも体験できるミクロハンターキットX250Pは、学びのツールとしてはもちろん、日常の中に新たな発見をもたらすガジェットとして注目を集めそうだ。