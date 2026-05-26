月額190円からスマホ修理を完全ガード、povoが新サービス「スマホ保険」開始

「povoのスマホ保険」提供開始

キャリア・新品・中古の全てOK

料金プラン

申し込み手順

キャンペーンを実施

キャンペーン内容

KDDIグループが提供するオンライン専用プラン「povo2.0」で、新サービス「povoのスマホ保険」の提供が5月21日に開始となった。月額190円から加入でき、スマートフォン（スマホ）の修理費用を補償するというもの。通信キャリアや端末の購入形態を問わず利用できる点が特徴。これまでのスマホ保険は、キャリア契約や新品購入時に限られるケースが多かったが、povoのスマホ保険はその常識を覆すサービスとなる。povoのスマホ保険は、他社キャリアのスマホや中古端末でも加入が可能。自分のスマホだけでなく、家族が使用する端末も補償対象にできるため、家族全体のスマホトラブル対策としても活用できる。料金プランは、「シンプル」（月額190円）、「スタンダード5」（同270円）、「スタンダード10」（同380円）の3種類を用意。プランによって補償内容や上限が異なり、最大10万円までの修理費用に対応するものもある。利用者は、自分のスマホの価格や使用状況に合わせて適したプランを選ぶことができる。サービス開始を記念して、キャンペーンも実施している。新規申し込み者には、povo2.0で使用できる「データ使い放題（2時間）」のプロモコードを先着2万人にプレゼント。さらに、抽選で「3GB（30日間）」が当たる特典も用意されている。povoは、基本料金0円・トッピング制という柔軟な料金体系が特徴のサービス。今回のスマホ保険もその思想を引き継ぎ、「必要な分だけ選ぶ」合理的な選択肢として位置づけられる。