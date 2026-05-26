長時間でも疲れない？ 腰を3方向から支える新発想のオフィスチェア

TRIAD

体格に合わせてフィットする可動式設計

背中や腰を3方向から支える

「3Dランバーサポート」搭載

「3Dランバーサポート」は

上下と前後に調整可能な可動式

アームレストは細かな調整機能によって

最適な位置に固定できる

背もたれが背骨のS字カーブに沿うので、

理想的な着座姿勢に

高さや角度調整が可能なヘッドレストも備える

ロッキング機能はシーンに合わせて調整できる

座面にはウレタンを使用し、

ほどよいクッション性を実現

ポリウレタン製キャスターで床を傷つけにくい

タンスのゲンは5月25日に、背面の3方向から身体を支える「3Dランバーサポート」を備えることで、安定した座り心地を実現した3Dランバーサポートオフィスチェア「TRIAD（トライアド）」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、ジェットブラック、ウォームグレーの2色。価格は1万3999円。「TRIAD」は、背中や腰を左右と中央の3方向から支えられる、「3Dランバーサポート」を搭載したオフィスチェア。腰まわりを包み込むように支える立体構造によって、身体への一点集中を抑えつつ、安定感のある座り心地を実現した。背中から腰にかけて自然にフィットするため、長時間のデスクワークでも姿勢が崩れにくく、身体にかかる負担を抑えられるので、作業中の疲労を和らげられる。また、「3Dランバーサポート」は上下と前後に調整可能な可動式のため、体格や好みに合わせて細かく調整できる。あわせて、上下8.0cm、前後5.5cm、左右4.0cm、角度33°で細かな調整が可能な「4Dアームレスト」を備えており、常に最適な位置に固定して腕をしっかり支えられるとともに、肩や首まわりへの負担を軽減して、快適な着座環境を実現する。さらに、ランバーサポートやアームレストだけでなく、チェア全体が身体を全面的にサポートするよう、人間工学に基づいた構造となっている。背もたれは、人間の背骨が描く緩やかなS字カーブに沿うような設計で、身体への負担が少ない理想的な着座姿勢となり、前傾姿勢になりがちなデスクワークでも姿勢が崩れにくく、快適な座り心地をサポートする。ヘッドレストは、高さ5.0cm、角度30°の調整に対応し、首元に合わせて細かく調整できるので、頭や首をしっかりと支えて疲労感を軽減してくれる。そのほか、レバーを引けば背もたれが傾く「ロッキング機能」がオンになって、背もたれに身体を預けることでゆったりとくつろげる。また、ロッキング中にレバーを押し込めばロックされ、3段階で固定が可能なため、作業から休憩までシーンに合わせてロッキング位置を選べる。なお、背もたれと座面には、通気性に優れたメッシュ生地を採用し、長時間のデスクワークでも快適に使える。また、座面にはほどよいクッション性を備えたウレタンを使用することで、硬すぎない座り心地を実現した。キャスター部分には、ポリウレタンを採用しているので床を傷つけにくい。