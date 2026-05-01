Amazonで即品切れのモバイルバッテリー発火「防ぐ」ケース 大型サイズが登場

20000mAhクラスのモバイルバッテリー3本を収納可能

EG-FR21S

使い方広がる大型サイズ

ゴッパは5月16日、「毎日持ち歩く防災」をコンセプトとした「モバイルバッテリー用 燃えにくいケース」シリーズの新モデル「モバイルバッテリー 燃えにくい（難燃）ケース 大きめ（EG-FR21S）」をAmazon.co.jpで発売した。価格は2480円。新製品は、2月に発売し数日で品切れとなるなど、人気を博した難燃ケースの大型タイプ。モバイルバッテリーの発熱・発火など万一の事故による被害の抑制を目的とした防災対策アイテムだ。外層にシリコンとガラス繊維布、中層に耐火綿、内層にガラス繊維布とシリコンを重ねた5層構造により、炎や熱の拡散を抑える設計を採用。開閉部にも耐火ファスナーを設け、開口部からの熱も防ぐ。金属素材を使用していないため、Qi／Qi2／MagSafe、Apple Watchなどの各ワイヤレス充電規格に対応するモバイルバッテリーの収納が可能だ。サイズは高さ200×幅290mmで、20000mAhクラスのモバイルバッテリー3本を収納できる大きさ。肌触りの良いシリコンコートには撥水機能を持たせ、外出時の持ち歩き用ガジェットポーチとしても幅広く活用できる。カラーはブラック・グリーン・グレーの3色を展開する。