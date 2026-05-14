小さくて薄いモバブ＆充電器 UGREENの新ライン「Air」 iPhoneにピッタリなカラーとデザイン

新シリーズ「Air」

放熱性や安全性を重視 汚れや指紋にも強くきれいに使える

Nexode Air 65W急速充電器（ケーブルセット）

Nexode Air 45W急速充電器

MagFlow Air 10000mAh

モバイルバッテリー MagSafe対応 15W

MagFlow Air 5000mAh

モバイルバッテリー MagSafe対応 15W

UGREENは5月13日、「小型・薄型・軽量」の新ライン「Airシリーズ」から充電器とモバイルバッテリー4製品を発売した。公式オンラインストア、Amazon.co.jpや楽天、ビックカメラなどの家電量販店、ドン・キホーテで展開する。充電器では、「Nexode Air 65W急速充電器（ケーブルセット）」「Nexode Air 45W急速充電器」を展開。65Wモデルは、従来比74％小型化（45Wモデルは従来比57％）を実現しながら、iPhone 17 Pro Maxを30分で約68％まで充電できる高出力を実現。自社開発の「GaNInfinity」で発熱も抑制する。外観には、複合ポリカーボネートコーティングを施し放熱性を高め、指紋や汚れも付着しにくい。折りたたみ式プラグとコンセント抜け防止対策も備えている。65Wモデルがグレー、ホワイト、ブルー、限定色のオレンジの4色展開で、価格は4280円。45Wモデルが、グレー、ホワイトの展開で、3280円。モバイルバッテリーは「MagFlow Air 10000mAh モバイルバッテリー MagSafe対応 15W」「MagFlow Air 5000mAh モバイルバッテリー MagSafe対応 15W」の2製品をラインアップ。5000mAhモデルは、8.6mm（10000mAhモデルが13.9mm）の超薄型設計が特徴だ。Qi2認証のワイヤレス充電にも対応し、MagSafe対応スマートフォンなら、マグネットで固定しながら充電できる。汚れやキズに強く、強度や放熱性に優れたアルミ合金ボディーを採用。バッテリーセルは、某人気スマートフォンにも使われているというATL社製の高品質セルを採用し、安全性を高めた。接続されたデバイスを自動識別し、デバイスごとに最適な電流分配で安全かつ効率的に充電できる独自技術「SmartCharge」にも対応している。なお、10000mAhモデルにはストラップ式の充電ケーブルが付属。ケーブル忘れを防ぐことができる。10000mAhモデルが、グレー、ホワイト、ブルーの3色展開で、価格は7980円。5000mAhモデルがグレー、ホワイト、ブルー、ピンクの4色展開で、5980円。ピンクは、6月以降の発売を予定している。