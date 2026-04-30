差すだけでディスプレーに無線接続 広範囲もカバーするBelkinのワイヤレスアダプター

ワイヤレスでディスプレーに画面を飛ばすアダプター

最大接続距離は40m 会議室や広い会場でもつなげられる

ConnectAir ワイヤレス

HDMI ディスプレイアダプター

ドライバーもWi-Fiも不要の簡単接続

接続距離は最大で40m

ベルキンは4月28日、差すだけで使える「ConnectAir ワイヤレス HDMI ディスプレイアダプター」を全国の家電量販店やAmazon.co.jpで発売した。価格は1万6191円。新製品は、デバイスに差すだけで即座に大画面共有を開始できるワイヤレスHDMIアダプター。レシーバーとトランスミッターを接続し、デバイスに差すだけの3ステップで使用できる。専用アプリやWi-Fi設定を行う必要がないため、初めて使う人でも迷わずにワイヤレス共有が可能だ。1080p／60Hzの高品質映像の出力に対応。ミラーリング以外にも拡張表示が可能となっており、ノートPCなどのデバイス側にUSB-C（DP Alt-Mode対応）、ディスプレー側にHDMIが接続できれば使用可能だ。接続距離は最大で40m。広い講義室やイベント会場でも映像の途切れを気にせず使える。トランスミッターも1台のディスプレーあたり最大8台まで接続できるので、ボタンを押すだけで発表者を切り替え可能だ。さらに、既存のネットワークを介さないP2P接続なので、部外者によるアクセスや情報漏洩のリスクも抑えられる。