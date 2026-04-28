オーストラリアから上陸 USB-C一本で完結 軽量カラフルなポータブルディスプレー「エスプレッソ ライト 15」

薄型で持ち運びしやすい

エスプレッソ ライト 15

全5色をラインアップし個性を演出

持ち運びしやすいサイズ感

USB-Cケーブル1本で完結するので使いやすい

さまざまなデバイスに対応

エスプレッソ スタンド プラス

マウスカーソルを画面端に移動させた方向に

配置が自動で切り替わる「Glide機能」も設定可能

銀一は4月28日、オーストラリア・シドニー発のポータブルディスプレーメーカー「espresso Displays」のディスプレー「エスプレッソ ライト 15」の取り扱いを開始する。公式ストア価格は5万4450円。新製品は、「薄型で持ち運びやすいボディながら、どこでもパフォーマンスを最大限に引き出せるデバイス」をコンセプトとした15.6インチのポータブルディスプレー。ブラック、ホワイト、ミント、パープル、オレンジの全5色をラインアップし、色鮮やかなカラーバリエーションも特徴だ。PC／ABS樹脂を採用したことにより、重さは700g、薄さは9.5mmを実現。バッグに収まりやすく持ち運びに最適なサイズ感だ。液晶はフルHD解像度で輝度は400nitsと、画面が見づらくなる環境でも、鮮明な表示を可能にしている。100％ sRGBで色再現性も高い。USB-Cケーブル1本で完結する「プラグ・アンド・プレイ」設計を採用し、荷物になりがちなACアダプターを持ち歩く必要はない。また、ノートPC、タブレット、スマートフォンなど、さまざまなデバイスにも対応している。付属品にはマグネット式のスタンド「エスプレッソ スタンド プラス」を使えば、長時間のデスクワークでも疲れにくい快適な視野角度に調整可能。本体背面に磁力で吸着するため、セットアップも簡単だ。このほか、専用アプリ「espressoFlow」を使えば、輝度やコントラスト、カラーモード、画面の向きなどが調整できる。