ゲオ新業態「ゲオデジタルベース」が埼玉・川口にオープンへ デジタルの「困った」を解決

埼玉県川口市にゲオ新業態の店舗がオープン！

（写真はゲオデジタルベースX公式から引用）

中古品の買い取り・販売だけじゃない 設定相談も修理もモバブ回収も一カ所で！

ゲオデジタルベース川口元郷店

店内のイメージ

ゲオホールディングスは4月25日、首都圏初出店となる「ゲオデジタルベース川口元郷店」（埼玉県川口市）を新規オープンする。ゲオデジタルベースとは、ゲオが手掛ける新しいデジタル専門店のことで、デジタル製品の販売・買取に加えて、修理や設定相談、シェアリング（レンタル）といったサービスも盛り込んでいるのが特徴だ。愛知県名古屋市にオープンした1号店「ゲオデジタルベース名古屋焼山店」では、新店オープン実績で歴代最高売り上げを記録するなど、好調な滑り出しだったとのこと。「ゲオデジタルベース」では今後、高品質なリユースデバイスやゲーム商品を取りそろえ、ガジェットとの新たな出会いを提供するとともに、対面での設定相談や即日修理にも対応することで、デジタル生活の「困った」をその場で解決していきたいという。具体的には、iPhone や Nintendo Switch の修理サービスの新設、バッテリーを新品に交換した中古スマホや、メーカー整備済みのリファービッシュ品の取り扱いを実施。さらには、スマホの初期設定だけでなく、ゲーミングデバイスの提案も専門的な視点からサポート。モバイルバッテリーの無料回収なども行うという。ゲオデジタルベース川口元郷店の住所は、埼玉県川口市元郷6丁目20番20号で営業時間は9～23時。売り場面積は約126坪で、中古スマホやタブレット・PC、デジタルデバイス、中古・新品ゲームソフトなど約2.2万点を取りそろえる。取り扱いサービスは、修理（iPhone 画面交換、iPhone バッテリー交換、Switch／Switch2 修理）、スマホ・タブレット・ゲーム機レンタル、モバイルバッテリー無料回収など。駐車場有り。