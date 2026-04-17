サウンドも使いやすさも強化！JBLのポータブルスピーカー最新モデル「Go 5」 最新マイクシステムとの連携も注目

ポータブルスピーカー最新モデルを発表！

ロスレス再生対応 防塵防滴も強化

前モデルからパワーアップした「JBL Go 5」

ロスレスオーディオの再生にも対応

左が「JBL Go 4」

ロゴが大胆に切り抜かれ、音抜けを改善

カラバリも豊富だ

AirTouch

実演する担当者ら

面倒な操作をせずペアリングが完了する

JBL EasySing Mic Mini

使用イメージ

ハーマンインターナショナルは、4月9日に行われたメディア向けの新製品発表会で、「JBL」ブランドのポータブルBluetoothスピーカー最新モデル「JBL Go 5」を発表した。発売日は4月23日で、公式オンラインストア価格は7700円。新製品は「JBL Go 4」の後継モデルにあたる。Go 4といえば、「BCNランキング」の販売台数ランキングでも常連の人気モデルだ。そんな前モデルと比較し、アンプのパワーは10％向上。ダイナミックなサウンドにさらに磨きがかかっている。また、USB Type-C経由でのロスレスオーディオ再生に対応し、最大24bit／48kHzの高品位な音楽再生も可能に。防塵防滴性能はIP68相当となり、野外でもさらに頼もしい存在となった。サイズは101×77.4×43mmで、重さは約0.23kg。バッテリー駆動時間は最大10時間。ビジュアル面では、JBLのロゴ部分が大胆に切り抜かれている。これにより、音抜けを改善した。カラーバリエーションは、ブランドカラーのオレンジを含め、9色を展開する。UI面でもアンビエントエッジライトを設けることで、状態が確認しやすくなった。音楽に合わせて光るだけでなく、音量調節、Bluetooth接続、バッテリー残量などの確認が可能だ。さらに注目は、2台の本体を直感的にペアリングできるようになった「AirTouch」。軽く触れ合わせるだけでワイヤレスステレオ再生へ切り替えられるのだ。このほか、複数スピーカー接続が可能なAuracastに対応。2026年夏に発売予定のワイヤレスマイクシステム「JBL EasySing Mic Mini」と接続すれば、さらに楽しみは広がる。なお、「JBL EasySing Mic Mini」はUSB-C端子にドングルを差し込んで接続でき、PCやスマートフォンにつなげば、動画配信やポッドキャスト録音用のワイヤレスマイクとしても機能する便利なマイクシステムだ。再生中の音楽からリアルタイムでボーカル成分を抽出・除去できる「AIボーカルリムーバル」を組み合わせれば、超小型カラオケシステムなど、さまざまな使い方が楽しめる。