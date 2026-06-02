普段使いもできるデイパック、540gと超軽量のOUTDOORカメラリュック
新製品
2026/06/02 13:00
ハクバ写真産業は5月29日に、ロサンゼルス発のブランド「OUTDOOR PRODUCTS（アウトドア プロダクツ）」から、軽快に持ち運べる超軽量カメラバッグ「カメラデイパック 04」を発売した。カラーは、オリーブ、アイボリー、オレンジ、ブラックの4色。価格はオープンで、公式オンラインショップでの価格は9980円。
側面まで回り込むファスナー構造を採用することで、バッグを下ろさなくてもカメラ機材や荷物を素早く取り出せる。
内部にはインナーケースを備えており、インナーケースを外せば通常のデイパックとして街歩きや週末のレジャーにも活用できる。
本体は撥水素材を採用したタフな設計で、アクティブな毎日を軽快にサポートしてくれる。
容量は約14Lで、内寸は幅270×高さ430×奥行き140mm。
バッグを下ろさず出し入れできる高機動設計「カメラデイパック 04」は、重さ約540gの超軽量カメラデイパックで、街にも馴染むスポーティーなスタイルに、優れた機動性を凝縮した。
側面まで回り込むファスナー構造を採用することで、バッグを下ろさなくてもカメラ機材や荷物を素早く取り出せる。
内部にはインナーケースを備えており、インナーケースを外せば通常のデイパックとして街歩きや週末のレジャーにも活用できる。
本体は撥水素材を採用したタフな設計で、アクティブな毎日を軽快にサポートしてくれる。
容量は約14Lで、内寸は幅270×高さ430×奥行き140mm。
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外部リンク
- ハクバ写真産業＝https://www.hakubaphoto.co.jp/corporation/
- 「カメラデイパック 04」（オリーブ）＝https://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0127250001-0Q-00-00
- 「カメラデイパック 04」（アイボリー）＝https://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0127250001-06-00-00
- 「カメラデイパック 04」（オレンジ）＝https://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0127250001-0T-00-00
- 「カメラデイパック 04」（ブラック）＝https://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0127250001-4H-00-00