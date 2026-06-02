普段使いもできるデイパック、540gと超軽量のOUTDOORカメラリュック

カメラデイパック 04

バッグを下ろさず出し入れできる高機動設計

使用イメージ

バッグを下ろすことなくカメラなどを取り出せる

付属のインナーケースで効率的な収納を実現

インナーケースを取り外せば通常のデイパックとしても活躍

ハクバ写真産業は5月29日に、ロサンゼルス発のブランド「OUTDOOR PRODUCTS（アウトドア プロダクツ）」から、軽快に持ち運べる超軽量カメラバッグ「カメラデイパック 04」を発売した。カラーは、オリーブ、アイボリー、オレンジ、ブラックの4色。価格はオープンで、公式オンラインショップでの価格は9980円。「カメラデイパック 04」は、重さ約540gの超軽量カメラデイパックで、街にも馴染むスポーティーなスタイルに、優れた機動性を凝縮した。側面まで回り込むファスナー構造を採用することで、バッグを下ろさなくてもカメラ機材や荷物を素早く取り出せる。内部にはインナーケースを備えており、インナーケースを外せば通常のデイパックとして街歩きや週末のレジャーにも活用できる。本体は撥水素材を採用したタフな設計で、アクティブな毎日を軽快にサポートしてくれる。容量は約14Lで、内寸は幅270×高さ430×奥行き140mm。