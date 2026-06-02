酷暑は火を使わない「スチームオーブンレンジ ビストロ」に調理をおまかせ。料理家・栗原心平さんが「タイパ」レシピを披露

NE-UBS10Eの「おまかせグリル＆スープ」でつくった料理

夏の調理が快適な秘密は「ヒートグリル皿」と「おまかせグリル」

NE-UBS10E

ユーザー満足度の高い「おまかせグリル」

同時にスープもつくれる「おまかせグリル＆スープ」

料理家・栗原心平さん

揚げ物もすべてビストロにおまかせ

暑い夏はキッチンのコンロの前に立つのも嫌。朝の弁当づくりも火を使いたくない――。そう思う人も多いだろう。パナソニックは5月27日、料理家・栗原心平さんを招いて「スチームオーブンレンジ ビストロ NE-UBS10E」の新製品体験セッションを開催。調理は火を使わないビストロにまかせて汗をかかずに、浮いた約30分を他の時間に充てるという新しいライフスタイルを提案する。タイパでおいしいレシピとあわせて紹介しよう。スチームオーブンレンジ ビストロは、「ヒートグリル皿」の上に材料をのせてスタートボタンを押すだけで調理できる「おまかせグリル」が特徴だ。冷凍や冷蔵、常温の食材が混在していても、加熱ムラなくおいしく仕上がる。もちろん、途中で材料をひっくり返したりする必要もない。これからの酷暑の季節、キッチンに滞在する時間は、ヒートグリル皿に材料を並べるときだけ。あとはビストロにおまかせだから、火を使うこともなく、調理中の時間で他の家事をしたり、自分の時間に充てられる。おまかせグリルは、使えばその便利さを実感する機能として、ユーザー満足度は約87％と非常に高い。「グリル皿に材料を並べるだけで、考える手間が省ける」「その場を離れても大丈夫。火を使わずに済むので、特に暑い夏は助かる」「時間の有効活用ができる。グリル板の掃除が楽」「だいたい何を焼いてもおいしくなる。冷凍食品を利用したグリル調理が手軽」などさまざまだ。面倒くさくない、安全・安心、暑くならず快適、メンテがラク、おいしいなど、満足度の理由は使う人によって多岐にわたる。多種多様なニーズを満たす機能であることがわかる。新製品のNE-UBS10Eは、新たに庫内下でスープや味噌汁などを同時調理できる「おまかせグリル＆スープ」を搭載。スープも一緒につくれるので、調理中にキッチンにいる必要はほとんどなくなる。栗原心平さんはトークセッションの中で、「自分は帰宅してすぐ材料をグリル皿に並べてビストロで調理します。料理ができるまでの30分、お風呂やトイレを掃除したりしています」と、時間の使い方が変わったと強調する。ビストロを使うことで、ライフスタイルが変化する。しかもNE-UBS10Eでは、前モデルから搭載している市販の未加熱の冷凍食品をサクサクに調理できる「おまかせ熱風フライ」を搭載。暑い夏の朝の弁当づくりでも火を使わずに済む。さらに、新たに「市販の揚げ調理済み冷凍食品」も調理できる「フライあたため」を搭載。実はこの機能、パナソニックが初めて。これで揚げ調理済み（冷蔵／常温）、揚げる前の未加熱品の冷凍フライ（冷凍／冷蔵／常温）、揚げ調理済みの揚げ物（冷凍）と、揚げ物調理のほぼすべてをビストロにおまかせできる。暑いキッチンで、油汚れを気にしながら揚げ物をつくらなくても大丈夫。高騰するサラダ油やオリーブオイルを、フライパンでたくさん使う必要もないから家計にもやさしい。

[次のページ]「タイパ」レシピで調理