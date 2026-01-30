パナソニックは小世帯向けに食の提案を推進 “コンパクト”×“上質”のキッチン家電で食材を最後までおいしく食べ切ろう

パナソニックの小世帯向け提案商品群

2030年に単身世帯の割合は全世帯の6割超に

少子高齢化が進み、小世帯は増加傾向で推移するとみられる

小世帯は食材を無駄なく使い切ることを重視している

奥行うす型冷蔵庫で食材を無駄にせず使い切る

小世帯向け提案商品にはフラッグシップ機能を厳選して搭載

幅と奥行が60cmのパナソニックNR-C33JS2

収納物が見やすいNR-C33JS2の冷蔵室と冷凍室

フラッグシップモデルの機能を搭載

【パナソニックの小世帯向け提案・Vol.1】少子化などの進行で単身世帯や二人世帯の、いわゆる「小世帯」が拡大中だ。パナソニックは、この小世帯の暮らしに寄り添い、コンパクトなのに上質で心地よく過ごせる家電の提案を推進している。今回は、小世帯の“食”を支える同社の家電商品を紹介しよう。日本における少子高齢化は拡大傾向にある。5年ごとに実施されている国勢調査によると、2020年は単身世帯と夫婦のみの世帯を合算すると、約58.0％。つまり、全世帯の半数以上が世帯構成人数2人以下の小世帯というのが、日本の世帯の実状だ。国立社会保障・人口問題研究所が発表した『日本の世帯数の将来推計（全国推計）』によると、この小世帯の割合は2030年には61.1％で全世帯の6割以上が小世帯になり、その先もさらにこの割合は増加していくと予想されている。パナソニックが定点で実施している調査では、生活者のライフスタイルにも変化が生じているという。無駄を省き、充実した時間を過ごしたいという意識から「タイパ」に対するニーズが高まり、同時に自分の時間を大切にしたいという「自分時間」のニーズも高まっているのだ。さらに、近年では住宅価格が上昇している関係から住宅面積が縮小。限られた居住空間を有効活用したいという意向は、省スペースの「スペパ」ニーズにもつながっている。同社が単身、もしくは2人暮らしの18歳以上を対象に、『日々の暮らしの中で大切にしていること』をアンケートしたところ、1位は回答者の77.7％が挙げた「食材を無駄なく使い切る」だった。そこで、同社では増加する小世帯とこれらのニーズを掛け合わせ、“コンパクトかつ上質で心地よく過ごせる家電”と、“最後までおいしく食べ切れる”の2つのテーマで、小世帯の暮らしに合った“食”に関連する商品を提案している。パナソニックの小世帯向け提案商品には、一つの大きな特徴がある。従来の小世帯向け商品は小容量やコンパクトサイズで、確かに小世帯に合致したサイズ感といえるだろう。しかし、上位モデルと比べて機能面やスペックの面では明らかに劣っていた。現在、同社が小世帯向けに提案している商品は、フラッグシップモデルに搭載されている機能の中から、小世帯の暮らしに求められる機能が厳選して搭載されている。この機能により、商品を通して小世帯の暮らしの質を高めるというのが同社の提案の狙いである。食材を無駄なく使い切るためには、食材を保存する冷蔵庫が大きなカギを握っている。庫内に食材を保存したまま忘れてしまうことは往々にしてあるが、保存しているのを忘れてしまわないような冷蔵庫なら食材を無駄にしなくて済む。パナソニックが小世帯向けに推奨する冷蔵庫は、330LクラスのNR-C33JS2（以下、C33JS2）。今の冷蔵庫のトレンドからすると決して大容量ではないが、2人までの世帯ならちょうどよいサイズだ。しかも本体の幅と奥行はともに60cmで、スペースが限られているキッチンにも出っ張りにくく、すっきりと収まる。C33JS2は冷蔵室が全段ガラス棚で、手入れが簡単であると同時に透明度の高いガラスの採用により、奥や下の段に入れた食材がパッと見て分かる。また、2段目の前半分が取り外せる「わけられるん棚」を活用することで、収納した食材をさらに見やすくすることもできる。冷凍室上段のケースは深さが約14cm。冷凍食品を立てて置くことができ、ひと目で何が収納されているかが分かるので、二重買いによる廃棄ロス防止になる。野菜室はフラッグシップモデルにも搭載されている「奥まで見えるフルオープン」により、ケースが100％全開。ケース奥に入れた野菜が見やすく、取り出しやすい。また、フラッグシップモデルの「サクッと切れる微凍結」も搭載。肉や魚が凍り始めるギリギリの約－3度で保存し、新鮮さを保つとともに使用する際は解凍の手間がいらない。C33JS2は食材を無駄なく、おいしく食べ切る小世帯の暮らしに合致した冷蔵庫だ。

