スマホの熱対策に最適、貼るだけの冷却シート「スマ冷え Premium」ちいかわモデル

「ちいかわ」デザインの

「スマ冷え Premium」

バッテリー劣化やフリーズ対策に効果

スマートフォン（スマホ）アクセサリーを手がけるHameeは、貼って剥がせるスマホ用冷却シート「スマ冷え Premium」シリーズから、人気キャラクター「ちいかわ」のデザインモデルを6月2日に発売した。スマホの背面に貼るだけで発熱を抑制し、バッテリーの劣化や動作不良を予防できるのが特徴。暑さによるスマホのパフォーマンス低下が気になるこれからの季節に向けて、機能性とデザイン性を両立している。価格は2200円。スマ冷え Premiumは、内部に搭載されたマイクロカプセルが熱を吸収する蓄熱式の冷却シート。カプセルが液化することでスマホの熱を取り込み、一定温度に抑える働きを持つ。吸収した熱は空気中に放出され、冷却が進むと再び固体に戻るため、繰り返し使用が可能だ。スマホの発熱は、バッテリーの寿命低下や充電速度の低下、突然のフリーズといったトラブルの原因になる。このような熱由来の不具合を抑えることを目的としており、動画視聴やゲームプレー、カーナビ利用など、負荷のかかるシーンでも快適な動作をサポートする。再剥離可能なシリコンゲルを採用しているため、貼り直しが可能。機種変更時や位置調整も簡単に行える。約0.9mmの薄型設計で多くのスマホケースと併用でき、Qiワイヤレス充電にも対応するなど、日常使いでの利便性にも配慮されている。4種類のデザインをラインアップしており、透明ケースに入れても映える仕様で、スマホの見た目を損なわず個性を演出できる。機能性だけでなく、日常に楽しさをプラスするアイテムだ。スマホの発熱対策は、これからの季節ますます重要になるテーマ。貼るだけで手軽に熱対策ができる同製品は、機能性とデザイン性を兼ね備えた新たなスタンダードになりそうだ。