Pixel 10aを使うなら、Spigenの「Made for Google」認定のスマホケースとガラスフィルムはいかが？ Amazonで発売

「Made for Google」公式認定スマホケース・ガラスフィルム

Pixel 10aに最適化された安心設計

透明感と耐衝撃性を両立「ウルトラ・ハイブリッド」

ウルトラ・ハイブリッド

MagSafe対応で利便性アップ「ウルトラ・ハイブリッド・マグフィット」

ウルトラ・ハイブリッド・マグフィット

デザイン重視派に人気「ナノポップ・マグフィット」

ナノポップ・マグフィット

貼り付け簡単「Pixel 10a 強化ガラスフィルム EZ Fit Pro」

Pixel 10a 強化ガラスフィルム EZ Fit Pro

スマホ操作を快適にするMagSafe対応スマホリングも

デュアルポップ・マグフィット

Google Pixel 10aの発売に合わせ、スマートフォン（スマホ）アクセサリーブランド「Spigen（シュピゲン）」から「Made for Google」公式認定を受けた専用ケースとガラスフィルムが発売されている。Amazon公式ストアを中心に販売。Pixel 10aのデザイン性と安全性を両立したラインアップだ。Spigenは19年以上にわたってスマホアクセサリーを手がけてきた実績がある。Googleが定める厳格な品質基準をクリアした製品だけに付与されるMade for Google認定によって、高い互換性と信頼性が保証されている。Made for Googleは、Googleが公式に認定するアクセサリープログラム。Pixelシリーズとの互換性や安全性、操作性などについて厳しいテストが行われ、条件を満たした製品のみが認定を受けることができる。SpigenのPixel 10a用ケースとフィルムは、この認定を取得しており、ボタン操作やカメラ周り、ワイヤレス充電との相性まで考慮した設計が特徴だ。数あるラインアップの中でも定番人気なのが「ウルトラ・ハイブリッド」。透き通るようなクリアデザインで、Pixel 10a本体のカラーや質感をそのまま楽しめる。米軍MIL規格の耐衝撃性能、四隅のエアクッション構造で落下時の衝撃を吸収、黄ばみにくさを追求した独自素材「デュラクリア技術」採用と、薄型ながらもしっかりとしたグリップ感があり、日常使いに適したモデルとなっている。利便性を重視するユーザーには、「ウルトラ・ハイブリッド・マグフィット」がおすすめ。ケース内部にMagSafe対応マグネットを内蔵し、充電器やアクセサリーをスムーズに装着できる。MagSafe対応アクセサリーが使えるほか、指紋が目立ちにくいフロスト加工、黄ばみを抑えたブラックTPUフレームなど、Pixel 10aを快適に使いこなしたい人に向けた、一段上のモデルだ。個性を演出したいユーザーには、ツートンカラーが印象的な「ナノポップ・マグフィット」。見た目の楽しさだけでなく、実用性もしっかり備えている。ポップなバイカラーデザインで、MagSafe対応マグネット内蔵、側面のドット加工で滑りにくい。デザイン性と耐久性を両立したケースだ。ケースと合わせて使いたいのが、貼り付けキット付きの強化ガラスフィルム。ガイド付きで位置合わせが簡単なため、スマホフィルムが苦手な人でも安心だ。10Hの強化ガラスでキズや衝撃を防止することに加えて指紋認証に対応。Spigen製ケースとの干渉も考慮されており、併用に適した設計となっている。このほか、両面MagSafeマグネットを内蔵した「デュアルポップ・マグフィット」スマホリングもラインアップ。超軽量・薄型設計で、動画視聴や片手操作を安定させたい人に便利なアイテムだ。スマホを安心して使い続けるためには、ケースやフィルム選びも重要。SpigenのPixel 10a用アクセサリーは、Google公式認定による安心感と、長年培った設計ノウハウを両立したラインアップとなっている。