本体そのままのような一体感、Google Pixel 10a対応の「FIRME」極薄スマホケース

Google Pixel 10a対応クリアケース

Pixelのデザインをそのまま生かす

素のまま感覚

密着フィット

一般的なケースの性能を標準搭載

サステナブル設計

MY WAY SMARTは、スマホアクセサリーブランド「FIRME（フィルミ）」でGoogle Pixel 10a対応クリアケースを4月6日から販売している。シンプルながら機能性を追求。Pixelのデザインを生かす、本体そのままのような一体感が特徴だ。今回発売されたクリアケースは、高い透明度を持つTPU（熱可塑性ポリウレタン）素材を採用。Pixel 10a本体のカラーや質感を損なうことなく、そのままの美しさが楽しめる。黄ばみ防止加工が施されており、長期間の使用でもクリアな見た目を保ちやすい。こだわったのは、ケースを装着していることを感じさせない装着感。厚さは約0.6mmと薄型で、手に持ったときの違和感を最小限に抑えている。ケースを装着したままでもワイヤレス充電（Qi対応）が可能で、日常使いの利便性を損なわない。背面には、FIRME独自の密着フィット構造を採用。余分な空気が入りにくく、ケース内部に隙間が生まれにくいため、カードやステッカーを挟んでもズレにくい。また、マイクロドット加工によって透明ケース特有の密着痕が残りにくい点も、うれしいポイントだ。シンプルな見た目ながら、ケースとしての基本性能もしっかり押さえている。柔軟性のあるTPU素材で衝撃を吸収するほか、カメラ周りを保護する段差設計や指紋が目立ちにくい表面加工、着脱しやすく割れにくい構造など、スマートフォン（スマホ）を日常的に使う上で求められる安心感を標準装備している。ガラスケースと比較した場合、輸送工程におけるCO2排出量を約69％削減できるとしている。耐久性が高く長く使える点も含め、環境にも配慮している。今回のGoogle Pixel 10a対応クリアケースは、「スマホを着飾る」のではなく、「スマホの魅力をそのまま生かす」ことを重視。極薄・透明・軽量というシンプルな価値に加え、密着構造や環境配慮といったニーズにも対応している。Pixel 10aを素のまま使いたいユーザーにとって、選択肢の一つとしてチェックしておきたいクリアケースといえる。