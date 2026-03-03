MagSafe完全対応の高耐久デザイン、BeatsがiPhone 17e対応スマホケースで人気2色を発売

iPhone 17e対応スマホケースで

Beatsは、iPhone 17eに対応した新デザインのスマートフォン（スマホ）ケースを3月2日から発売している。既存モデルで好評だったスタイリッシュなフォルムをそのままに、新たに人気カラーの2色をラインアップ。価格は6980円。Apple公式ストアで購入できる。今回のiPhone 17eケースでは、落ち着きのある「ベッドロックブルー」、柔らかなトーンの「ライムストーン」を用意した。背面には耐久性に優れたポリカーボネートを採用。側面には衝撃吸収性の高い柔軟素材を使用している。薄型で軽量ながら高い耐衝撃性を誇り、日常使いからアクティブシーンまで幅広く対応する。外側は、マット仕上げで傷や指紋が付きにくい。内側は、マイクロファイバー裏地によってiPhoneとの摩擦を軽減している。ケース内部にiPhone 17eに合わせたマグネットを内蔵。MagSafeアクセサリーをしっかりと吸着し、ワイヤレス充電を効率よく行うことができる。ケース下部がオープン構造となっているため、スワイプ操作がしやすく、USB Type-Cポートにもアクセスしやすい点も特徴だ。パッケージには100％ファイバー素材を使用し、木材繊維は全て再利用資源もしくは持続可能な方法で管理された森林から調達されている。Beatsはテクノロジー、スポーツ、音楽、ファッションを融合するブランドとして知られている。今回のスマホケースも、同ブランドが重視する「デザイン」「耐久性」「ユーザー体験」を形にした一品といえる。