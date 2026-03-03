  • ホーム
  • スマホのデータをワンボタンでバックアップ サンワサプライの超小型microSDカードリーダー

スマホのデータをワンボタンでバックアップ サンワサプライの超小型microSDカードリーダー

新製品

2026/03/03 08:00

　サンワサプライは2月25日、クラウド不要でスマートフォンの写真・動画をバックアップできる、500円玉級の超小型microSDカードリーダー「400-ADR443」を直販サイト「サンワダイレクト」の各店で発売した。価格は2980円。

超小型のカードリーダー

写真や動画も簡単バックアップ　デバイス間のデータ転送でも役立つ

　新製品はボタン一つでスマホの写真や動画をバックアップできる便利なカードリーダー。サイズは500円玉と同じくらいで、持ち運びもしやすい。接続方式はUSB Type-C。
 
400-ADR443
 
500円玉と同じくらいのサイズ感

　使用方法は、カードリーダーにmicroSDカードを挿して、専用アプリでボタンをタップするだけ。専用無料アプリ「iXflash」では、バックアップ／復元はもちろん、データの閲覧・移動・コピーなど幅広い操作がスマホ上で行える。また、デバイスはスマホ以外にもPCやMacにも対応し、デバイス間のデータ転送でも役立つ。
 
使用イメージ
 
簡単操作でバックアップ
 
スマホやPCで使える

　転送速度は、USB 5Gbps（USB3.2 Gen1）に対応。アクセスランプ付きで、データ移動中かどうかが目で見てすぐわかる。なお、microSDカードは最大で2TBまで対応する。
 
わかりやすいアクセスランプ付き
 
2TBまで対応
