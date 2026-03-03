スマホのデータをワンボタンでバックアップ サンワサプライの超小型microSDカードリーダー

超小型のカードリーダー

サンワサプライは2月25日、クラウド不要でスマートフォンの写真・動画をバックアップできる、500円玉級の超小型microSDカードリーダー「400-ADR443」を直販サイト「サンワダイレクト」の各店で発売した。価格は2980円。新製品はボタン一つでスマホの写真や動画をバックアップできる便利なカードリーダー。サイズは500円玉と同じくらいで、持ち運びもしやすい。接続方式はUSB Type-C。使用方法は、カードリーダーにmicroSDカードを挿して、専用アプリでボタンをタップするだけ。専用無料アプリ「iXflash」では、バックアップ／復元はもちろん、データの閲覧・移動・コピーなど幅広い操作がスマホ上で行える。また、デバイスはスマホ以外にもPCやMacにも対応し、デバイス間のデータ転送でも役立つ。転送速度は、USB 5Gbps（USB3.2 Gen1）に対応。アクセスランプ付きで、データ移動中かどうかが目で見てすぐわかる。なお、microSDカードは最大で2TBまで対応する。