RENAULT、おしゃれな20インチの街乗り電動アシスト自転車

RENAULT Marseille Nouveau206E

20インチの新定番

3色のカラーバリエーションを用意

使用イメージ

ジックは3月下旬に、「RENAULT」ブランドから、電動アシスト自転車「RENAULT Marseille Nouveau206E（ルノー マルセイユ ヌーヴォー206E）」を発売する。カラーは、Matte Black、Renault Orange、Greigeの3色。価格は10万8900円。「RENAULT Marseille Nouveau206E」は、街乗りにぴったりな小回りの利く20インチのコンパクトサイズに、ファッションに溶け込むデザイン性を融合させた電動アシスト自転車。リング錠・前後フェンダー・ライトを標準搭載し、20インチ街乗り自転車の新たなスタンダードを提案する。「街を走る。スタイルをまとう。」をコンセプトに、毎日の移動をもっと楽しく、おしゃれに彩る街乗り電動アシスト自転車として開発されている。街中で扱いやすい20インチタイヤは、安定感のある1.95の太めサイズを採用しており、しっかりと地面をとらえられるため、はじめて電動アシスト自転車に乗る人でも安心して走行できる。低床フレームなので乗り降りしやすく、流線形のオシャレなフレームラインを採用した。さらに、ファッションに合わせやすい3色展開となっている。バッテリー容量は7.8Ahで、強・標準・弱モードの3つのモードから選べるアシスト性能を実現した。走行距離は弱モード時なら約45kmと日常使いにも十分で、きつい坂道も強力なアシスト力で快適に登れる。また、アシストモードはハンドルの手元コントロールパネルで切り替えられる。リング錠とバッテリー錠は1つの鍵に共通化し、バッテリー給電式LEDライトを搭載する。あわせて、雨上がりの路面でも衣服が汚れにくい泥除けフェンダーを標準で備えるとともに、別売りのバスケットを取り付けられるフロントキャリアも搭載している。