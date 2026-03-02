本格ラテマキアートやカプチーノもおまかせでつくれる！デロンギの「全自動コーヒーマシン」

「デロンギ マグニフィカ スタート 全自動コーヒーマシンECAM22080GB」

デロンギ・ジャパンは、人気のコーヒー、ミルクメニューをワンタッチで愉しめる全自動コーヒーマシンの新モデル「デロンギ マグニフィカ スタート 全自動コーヒーマシン ECAM22080GB」（マグニフィカ スタート ミルクモデル）を、3月12日に発売する。近年は、カプチーノやラテマキアートなどミルクメニューを日常的に愉しむスタイルが広がり、自宅でも“カフェクオリティ”を求めるニーズがさらに高まっている。こうしたニーズに応え、今回の「マグニフィカ スタート ミルクモデル」は、初めて家でミルクメニューを愉しみたい人にも扱いやすいエントリーモデルとなっている。ダイレクトメニューアイコンでシンプルかつ直感的な操作ができるほか、デロンギ独自の自動ミルク泡立て技術「ラテクレマ ホット」を搭載。ふわふわ泡のカプチーノとラテマキアートなど本格的なカフェメニューを自宅で手軽に楽しむことができる。同モデルには、コーヒーメニューに本場イタリアの定番「エスプレッソ」と、すっきりと繊細な味わいを楽しめる「スペシャルティ」の2種類を搭載。さらにミルクメニューとして、甘くふわふわの口当たりが魅力の「カプチーノ」と、エスプレッソにフロスミルクを注いだなめらかな「ラテマキアート」もワンタッチでつくることができる。挽きたての香りと味わいを、バリスタが淹れたようなクオリティで、自宅でも手軽に楽しめる。加えて、給湯ノズルの装着により、日本茶や紅茶などのお茶メニューにも活用できる。一杯淹れるごとに丁寧に「豆を挽く」、最適な圧力で「抽出する」、さらに「内部洗浄」まで全自動で行い、本格的なコーヒーの味を手軽に実現。豆量も3段階から選択でき、好みや気分に合わせた一杯を味わえる。ボディはサイドがグレー、トップがツヤ感のあるブラックというスタイリッシュなバイカラーデザインで、日常のコーヒータイムを心地よいひとときにする。コーヒー抽出経路は自動洗浄で、日々の清潔管理をサポート。さらに抽出ユニットは取り外し可能で、気になる部分も手軽にお手入れできる。毎日使うマシンとして、手間を最小限に抑えた“続けやすさ”にも配慮している。また、カフェで飲むよりも手軽なコスト感で、本格的なコーヒーやミルクメニューを日常に取り入れれられる。例えば、コーヒー1杯あたり約85円、カプチーノは約105円と、続けるほど自宅でのカフェタイムの満足度とコストパフォーマンスを実感できる。専用のポッドやカプセルも不要となり、好きな豆で自由に楽しむことができる。価格はオープンで、直販サイトの価格は12万4800円。