デロンギのパーソナルブレンダー「nutribullet」からコードレスタイプが登場！

nutribullet FLIP

氷や冷凍フルーツも難なくブレンドできるハイパワー設計

使用イメージ

デロンギ・ジャパンは10月16日から、2026年春に導入するパーソナルブレンダーブランド「nutribullet（ニュートリブレット）」の第1弾となる、コードレスタイプで持ち運ねるブレンダー「nutribullet FLIP（ニュートリブレット フリップ）」の先行予約受付を、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING（グリーンファンディング）」にて開始する。「nutribullet FLIP」は、コードレスタイプで保冷性に優れたステンレス製カップを採用することで持ち運びしやすく、2時間の充電で30秒攪拌（ブレンド）を14回以上できる、自宅やジム、オフィスといったさまざまなシーンで活躍するブレンダー。コードレス仕様でコンパクトサイズながら、氷や冷凍フルーツも難なくブレンド可能なハイパワー設計となっており、できあがったプロテインシェイクやスムージーはそのままタンブラー感覚で楽しめる。パーツが少ないシンプルな構造なので簡単に使用でき、ステンレス製カップに好みの食材を入れて蓋を閉め、本体をひっくり返してボタンを押すだけで、瞬時にドリンクが完成する。また、洗剤と水を入れて撹拌するだけで簡単にお手入れが可能なほか、食洗機にも対応している。あわせて、10月11日～11月3日の期間には、二子玉川 蔦屋家電（東京都世田谷区）の1階において、「nutribullet FLIP」の展示・体験イベントが開催される。